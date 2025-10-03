Меню
Киноафиша Статьи Когда одна серия длится 3 минуты, можно посмотреть весь сезон за вечер: 5 трендовых мини-драм в формате шортс

3 октября 2025 16:11
Кадры из сериалов «Связана с запретным Альфой», «Беременна от миллиардера», «Мой бывший — мой начальник»

Эти картины по напряжению не уступают дизи.

Всю мощную драму, страсти и неожиданные повороты многосерийного фильма можно уместить всего в пару часов. Именно так работают мини-драмы — новый тренд в формате шортс. Это вертикальные сериалы, созданные специально для просмотра на смартфоне.

Каждый проект разбит на десятки эпизодов по 1-3 минуты, а весь сезон длится не больше полнометражного фильма. При этом сюжеты здесь настолько захватывающие, с такими резкими поворотами, что оторваться практически невозможно. Мы отобрали пять самых цепляющих мелодраматических историй в этом формате.

«Влюбилась в своего же мужа!»

Героиня Кейт ради большого наследства соглашается на фиктивный брак с незнакомцем. По условиям контракта, она никогда не должна узнавать личность супруга. Годы спустя, решив подать на развод, девушка с изумлением обнаруживает, что её тайный муж — собственный босс Джек, в которого она уже давно и безнадёжно влюблена.

Теперь Кейт предстоит не только признаться в своих чувствах, но и сделать непростой выбор между финансовой независимостью и настоящей любовью.

Кадр из сериала «Влюбилась в своего же мужа!»

«Связана с запретным Альфой»

Юная сирота, вынужденная прислуживать жестокому оборотню, отчаянно мечтает о свободе. Судьба дарит ей встречу с вожаком вражеской стаи — сильным Альфой. Вспыхнувшие между ними чувства нарушают хрупкое перемирие двух кланов.

Теперь героиня оказывается в центре древнего конфликта.

Кадр из сериала «Связана с запретным Альфой»

«Мой бывший — мой начальник»

Выпускница Люси переезжает в Лос-Анджелес, чтобы начать карьеру в престижном маркетинговом агентстве. В преддверии первого рабочего дня она решает расслабиться и проводит вечер с привлекательным незнакомцем.

Каково же её удивление, когда на следующее утро этот же мужчина оказывается её новым боссом. Теперь Люси предстоит совмещать строгие корпоративные правила и воспоминания о той романтической встрече.

Кадр из сериала «Мой бывший — мой начальник»

«Двойная жизнь моего мужа-миллиардера»

Загадочный Себастьян скрывает своё прошлое: он — наследник могущественной семьи Кляйн, отсидевший тюремный срок и потерявший состояние. Герой встречает Натали, которая влюбляется в него без памяти.

Их брак кажется идеальным, пока Натали не обнаруживает правду: её скромный муж — влиятельный миллиардер с тёмными секретами.

Кадр из сериала «Двойная жизнь моего мужа-миллиардера»

«Беременна от миллиардера»

Мия решается на брак по расчёту, чтобы сбежать от деспотичного отца. Союз с практически незнакомым мужчиной кажется ей единственным спасением. Но неожиданно договорные отношения перерастают в настоящее чувство — Картер оказывается не только внимательным супругом, но и тайным миллиардером.

Идиллию разрушает завистливая сводная сестра героини, готовая на всё ради разрушения их брака. Ситуация обостряется, когда Мия узнаёт о беременности.

Кадр из сериала «Беременна от миллиардера»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 10 российских сериалов, новые сезоны которых ждут больше, чем дня зарплаты.

Фото: Кадры из сериалов «Влюбилась в своего же мужа!», «Связана с запретным Альфой», «Мой бывший — мой начальник», «Двойная жизнь моего мужа-миллиардера», «Беременна от миллиардера»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
