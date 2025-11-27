Меню
Когда-нибудь задумывались, почему Джон Уик всегда в костюме? А ведь в черном он был всего раз за всю франшизу

27 ноября 2025 11:50
Кадр из фильма «Джон Уик 4»

На самом деле, это хитрость специалистов.

Образ Джона Уика в чёрном костюме стал его визитной карточкой. Это не просто стиль, а часть характера героя — собранность, точность и готовность к действию. Даже в самых жарких схватках он сохраняет безупречный вид, словно подчёркивая свою профессиональную принадлежность к миру наёмников.

А ведь с гардеробом героя франшизы «Джон Уик» связан особый смысл.

Костюмы Джона Уика

Костюм Джона Уика создавали с нуля, вдохновляясь его характером. Художник по костюмам Лука Моска представлял его как человека с разбитым сердцем, поэтому основой гардероба стали оттенки угольного цвета.

Кадр из фильма «Джон Уик»

«Герой носит серый, тёмно-серый или чёрный — эти тона подчёркивают его вечную печаль и внутреннюю пустоту»,объяснял Моска.

Интересно, что в кадре костюм чаще всего выглядит как глубокий чёрный, но на самом деле это иллюзия. Для съёмок использовали угольно-серые оттенки, потому что чисто чёрный цвет на экране терял объём. Единственный по-настоящему чёрный костюм появился только во второй части — во время сцен в Риме.

Костюмер Джона Уика

Итальянский художник по костюмам Лука Моска — главный создатель стиля Джона Уика. Сам дизайнер с юмором отмечает, что его часто приглашают, когда нужно создать образ безупречной элегантности.

До работы над «Джоном Уиком» Моска уже одевал Харрисона Форда в «Паранойе» и сотрудников Секретной службы в «Точке обстрела». Любопытно, что во второй части франшизы он появился и перед камерой — в роли портного, шьющего костюмы для Бабы-яги.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Киану Ривз раскрыл смысл «Матрицы».

Фото: Кадры из фильмов «Джон Уик» (2014), «Джон Уик 4» (2023)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
