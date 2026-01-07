Меню
Киноафиша Статьи Когда Netflix выпустит секретный эпизод «Очень странных дел»: в Сети уверены, что настоящую концовку пока скрывают от зрителей

Когда Netflix выпустит секретный эпизод «Очень странных дел»: в Сети уверены, что настоящую концовку пока скрывают от зрителей

7 января 2026 11:21
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Эта теория стала очень популярна среди фанатов.

Проект «Очень странные дела» подошел к своему завершению, но обсуждения вокруг него не утихают. В Сети начала стремительно набирать популярность теория о том, что у проекта есть секретный эпизод. И настоящую концовку зрители увидят якобы совсем скоро.

Секретный эпизод «Очень странных дел»

Согласно популярной гипотезе, показанный в финале хеппи-энд — лишь иллюзия. Ловкий Векна мог создать этот счастливый мирок, чтобы окончательно подчинить себе героев.

Поклонники полагают, что настоящая развязка ещё впереди. Они уверены, что вечером 7 января Netflix обнародует дополнительный, девятый эпизод, который покажет подлинный и гораздо более мрачный исход.

В пользу этой даты говорит загадочный тизер стриминга с надписью «Ваше будущее в пути. 7 января 2026». Внимательные зрители также заметили важную деталь в финальных титрах. На игральной кости, показанной в конце, выпадает грань с числом семь, что фанаты посчитали прямым намёком.

Косвенных доказательств у сторонников теории тоже хватает. Например, в сцене школьного выпускного публика сидит в странной, скованной позе, напоминающей позу Генри Крила.

Более того, всё семейство Уилеров внезапно сменило причёски. Для многих это стало символом того, что герои попали в ловушку навязанной, искусственной «нормальности».

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Официальная версия

Ранее создатели сериала, братья Дафферы, неоднократно заявляли, что их видение истории полностью воплощено на экране. Они подчёркивали, что в финальном сезоне не осталось никаких невошедших или вырезанных сцен.

По их словам, разрыв связи с Изнанкой в последних кадрах — это окончательное и бесповоротное решение для мира «Очень странных дел».

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из сериала «Очень странные дела»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
