Когда мы думали, что «Форсаж» заглох — он включил нитро: Universal запускает сразу 3 сериала, которые обещают стать шедеврами

Когда казалось, что «Форсаж» уже улетел в финальный занос, инсайдеры принесли новый поворот — Universal задумала сразу три сериальных ответвления вселенной.

Не тизер и не слух уровня форума, а полноценные проекты, где у каждого свой акцент. И самый громкий из них — история молодого Доминика Торетто. Да, того самого, который ещё без «семьи», но уже с характером и педалью, в которой нет полутонов.

Молодой Доминик — стартовый двигатель вселенной

Создатели планируют показать годы до первой части — учащённый пульс улиц, первые гонки, первые ошибки, первые деньги и первый конфликт с Джейкобом.

Тот период, который в «Форсаже 9» мелькнул лишь флэшбеком, обещают раскрыть системно. Если поставят Винни Беннетта — это будет уже не камео прошлого, а полноценная молодая версия легенды.

Второй проект — Хан против картелей

Universal считает именно его наиболее реалистичным к запуску. Студия хочет вернуть Сона Кана и вывести героя на самостоятельную криминальную линию. Не гонки ради гонок — а столкновение с наркосетями, где стиль Хана наконец получит драматическую плотность, пишет Soyuz.

Третий кандидат — сольник Пирса

Лёгкий тон, юмор на высоких скоростях и привычный хаос Романа. Не приквел, а самостоятельный взрослый спин-офф. Его сила — не в истории происхождения, а в характере, который и удерживал зрителя все эти годы.

Когда всё это выйдет?

Сериалы запустят только после релиза фильма «Форсаж 11», который ожидается в апреле 2027 года. Платформа — Peacock. То есть у франшизы впереди не финал, а перезагрузка на новые дистанции. «Форсаж» не закончился — он просто сменил коробку передач.

