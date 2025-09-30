Меню
Киноафиша Статьи Когда муж узнает правду, рухнет не только семья, но и весь привычный мир — турки подготовили новый хит на замену «Зимородку» и «Щербету»

30 сентября 2025 11:21
Кадр из сериала «Розы и грехи»

Драма о частном расследовании, случайной встрече и чувстве, которое спорит с возрастом и статусом.

Турецкие драмы умеют по-настоящему переворачивать зрительские эмоции. Кажется, что уже все истории рассказаны, но появляется новый проект — и снова невозможно оторваться.

Именно таким обещает стать сериал «Розы и грехи». Шоу, где измена рушит жизнь успешного мужчины, а случайная встреча меняет всё, выходит 11 октября на телеканале Kanal D.

В центре сюжета — Мурат Йылдырым и Джемре Байсел, чьи герои окажутся в плену любви, способной преодолеть любые преграды.

Сюжет, который не отпустит

Серхат — успешный бизнесмен, муж и отец близнецов. Его мир рушится, когда он узнает о многолетней измене жены Беррак.

Вскоре после разоблачения женщина попадает в аварию и впадает в кому. Разбитый горем мужчина начинает собственное расследование, которое приводит его в бедные кварталы Стамбула.

Там он встречает Зейнеп — сильную и гордую девушку, живущую в лишениях, но верящую в любовь и справедливость. Между ними вспыхивает чувство, которое способно не только уничтожить все преграды, но и обернуться катастрофой.

Новый персонаж и актерский состав

Недавно стало известно, что к проекту также присоединился Догач Йылдыз. Он сыграет Мустафу — брата Зейнеп. Герой беспечный и непостоянный, он никак не может найти себя ни в учебе, ни на работе. Его образ вносит контраст в драматическую историю.

Кроме Йылдырыма, Байсел и Йылдыза, в сериале снимутся Оя Унустасы, Гюленай Калкан, Сердар Орчин, Эмель Чельгечен, Ахмет Сараджиоглу, Алейна Солакер, Каан Чакыр, Сердар Озер, Гизем Севим, Неслихан Арслан, Мерве Су Бенги, Мина Акдин и Берен Генчалп.

Кто стоит за проектом

Режиссером выступил Дениз Джан Челик, сценарий написала Йелда Эроглу. Производством занимается компания NGM, а всего заявлено 20 серий.

Также прочитайте: «Сердцебиение» или новый «Зимородок»? Три веские причины выбрать свежую драму

Фото: Кадр из сериала «Розы и грехи»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
