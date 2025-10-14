«Мосгаз. Розыгрыш» выходит на ТВ 20 октября: зрители успели посмотреть серии в интернете и поставили сезону 7,5

Новый сезон популярного детектива переносит зрителей в 1983 год.

Детективный сериал «Мосгаз. Розыгрыш» (или «Мосгаз. Дело №11») возвращается — теперь на Первом канале.

Телевизионная премьера состоится 20 октября, а первые зрители, увидевшие проект в онлайн-кинотеатре Okko, уже поставили ему оценку 7,5.

История, как и прежде, объединяет расследование, ретро-атмосферу и узнаваемых героев.

Выигрыш, который приносит смерть

Сюжет разворачивается в Москве 1983 года. После розыгрыша лотереи «Мослото» происходят два убийства — у обеих жертв найдены выигрышные билеты.

Майор Тимофеева и её команда берутся за дело, а к ним присоединяется вышедший на пенсию майор Черкасов — фигура, без которой трудно представить «Мосгаз».

Следствие приводит в НИИ

Расследование уводит героев в НИИ математики и кибернетики, где группа молодых учёных разрабатывает систему подсчёта лотерейных билетов.

Тимофеева начинает подозревать, что внутри «Мослото» работает мошенническая схема — выигрышные билеты подбрасывают в сберкассы, чтобы наживаться на обмане.

Старые герои, новая интрига

В проекте снялись Андрей Смоляков, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Игорь Верник, Светлана Иванова, Кирилл Кяро, Михаил Горевой, Александр Голубев, Ольга Лерман и другие.

Режиссёр Евгений Звездаков сохранил атмосферу советского детектива, где сдержанная интрига сочетается с точными деталями эпохи.

Что говорят зрители

Отзывы зрителей разделились. Одни в восторге:

«Смотрю уже одиннадцатый сезон “Мосгаза”! Нескучный сюжет, интрига, отсылки к прошлым сезонам. Пенсионер Черкасов снова в деле, как и другие любимчики — Соня, Роберт, Виктор и компания».

Другие признаются: «Черкасов живее всех живых! Новый сезон порадовал от души».

Но есть и скептики. «Сколько можно снимать? Пока все герои на самом деле на пенсию не пойдут», — пишут пользователи.

Кто-то жалуется, что «сюжет один в один, опять уставший Ковалёв, Соня принцесса, а Черкасов на даче сидит».

Однако большинство сходятся в одном — «история запутанная, события развиваются динамично, есть риск, опасность и даже несколько романтических линий».

