«Это что за идиотство?»: не поверите, но именно так изначально говорили о «17 мгновениях весны»

Татьяна Лиознова задумала «Семнадцать мгновений весны» как фильм, где каждая роль достанется звезде. Она не собиралась рисковать с неизвестными лицами — только проверенные, только те, кого страна уже знает и любит.

Но когда начались пробы, выяснилось, что звёздный статус не гарантирует лёгкого согласия исполнителей. После читки сценария некоторые актёры отказывались сразу, а у кого‑то энтузиазм угасал уже после первой съёмки. Лиозновой пришлось не просто уговаривать, а буквально убеждать, что этот текст и эта роль стоят того, чтобы в них поверить.

Пробы

На роль Мюллера пробовали Всеволода Санаева, но тот наотрез отказался играть фашиста. В итоге персонаж достался Леониду Броневому, который пришёл на пробы Гитлера. От фюрера актёру пришлось отказаться — жена запретила.

Гитлера мог сыграть и Леонид Куравлёв, но его пробы Лиознова сочла неубедительными. Чтобы не терять артиста, ему предложили роль Айсмана.

Со Штирлицем тоже вышло непросто. Арчил Гомиашвили, который тогда крутил роман с Лиозновой, надеялся, что режиссёр отдаст главную роль ему. Когда он заикнулся об этом вслух, Лиознова просто рассмеялась. Обида вышла такой силы, что ухажёр тут же разорвал отношения. Позже режиссёр пыталась загладить вину и устроила ему пробы, но фотографии забраковало уже студийное руководство.

Пробовались на разведчика и Иннокентий Смоктуновский, и Олег Стриженов. Но в итоге утвердили Вячеслава Тихонова. К тому моменту он был свободен от других проектов, а его типаж — спокойный, замкнутый, интеллигентный — подошёл идеально.

Фаина Раневская

Татьяна Лиознова хотела видеть в «Семнадцати мгновениях» не только мужские звёздные лица. Она попросила Юлиана Семёнова прописать для Фаины Раневской отдельную героиню.

Писатель отнёсся к идее без энтузиазма, набросал что‑то на скорую руку и отправил актрисе. Раневская прочитала и пригласила автора с режиссёром на встречу.

Они застали её сидящей в большом кресле, Раневская была не в духе. Она прямо отметила, что сниматься в такой ерунде не собирается, и возмущена качеством материала.

«Это что за идиотство?», — заявила артистка.

Оглушённые Лиознова и Семёнов отправились искать другую исполнительницу. Роль фрау Заурих в итоге сыграла Эмилия Мильтон, а сцены с ней практически полностью переписали прямо по ходу съёмок. То, что получилось в итоге, уже мало напоминало первоначальные наброски.