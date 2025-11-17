Уже даже Кинг не гарантия качества: «Бегущий человек» не зашел критикам, а зрители поставили 82% на RT

Экранизация романа Стивена Кинга «Бегущий человек» в новой версии Эдгара Райта стала одной из самых обсуждаемых премьер месяца.

На Rotten Tomatoes критики дали ей 64%, а зрители — уверенные 82%. Такой разброс говорит об одном: фильм работает на эмоции массовой аудитории, но вызывает вопросы у профессиональных обозревателей. И в этом контрасте — вся суть проекта.

Новый взгляд на антиутопию Кинга

В основе фильма — история Бена Ричардса, который вынужден участвовать в смертельном телешоу ради шанса выжить.

В версии Райта главный герой — в исполнении Глена Пауэлла — получился энергичным и современным. Его харизма стала одной из причин, почему зрители приняли картину: Пауэлла в отзывах называют главным украшением картины.

Что понравилось критикам

Обозреватели единодушны в одном: Райт отлично выстроил динамику и визуальный стиль. Экшен собран аккуратно, сцены выглядят масштабно, а структура сюжета — продуманной.

Несколько рецензентов отдельно отмечают, что постановка боевых эпизодов получилась энергичной и убедительной.

А что вызвало претензии

Ключевая проблема, на взгляд критиков, — баланс. Фильм не всегда удерживает тон между сатирой и боевиком. Поднимаемые темой медиаманипуляций и наблюдения смыслы показались части обозревателей недоработанными.

«Темы медийного давления выглядят устаревшими, потому что это давно стало нашей реальностью», — высказался критик Джеймс Берардинелли.

Второстепенные персонажи, по мнению некоторых, раскрыты слабее, чем могли бы быть. А в финале, как пишут критики, картина местами «теряет темп».

Почему зрители довольны

Зрителей подкупили энергия Пауэлла и общее ощущение динамики. Многие называют фильм «увлекательным аттракционом», «нескучным» и «сильным за счёт главного героя».

Массовой аудитории этого оказалось достаточно, чтобы поставить фильму высокий балл — несмотря на огрехи.

«Бегущий человек» оказался тем случаем, когда авторская задумка сталкивается с ожиданиями аудитории — и обе стороны находят своё. Кому-то ближе структура и глубина, кому-то энергия и зрелищность. А разрыв оценок только подогревает интерес: хочется понять, в какой лагерь попадёшь ты.

Также прочитайте: Это если «Сегуна» соединить с «Игрой в кальмара»: Netflix выпустил триллер о смертельной игре, который уже называют самым жестким сериалом года