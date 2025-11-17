Уже даже Кинг не гарантия качества: «Бегущий человек» не зашел критикам, а зрители поставили 82% на RT

Экранизация романа Стивена Кинга «Бегущий человек» в новой версии Эдгара Райта стала одной из самых обсуждаемых премьер месяца.
На Rotten Tomatoes критики дали ей 64%, а зрители — уверенные 82%. Такой разброс говорит об одном: фильм работает на эмоции массовой аудитории, но вызывает вопросы у профессиональных обозревателей. И в этом контрасте — вся суть проекта.
Новый взгляд на антиутопию Кинга
В основе фильма — история Бена Ричардса, который вынужден участвовать в смертельном телешоу ради шанса выжить.
В версии Райта главный герой — в исполнении Глена Пауэлла — получился энергичным и современным. Его харизма стала одной из причин, почему зрители приняли картину: Пауэлла в отзывах называют главным украшением картины.
Что понравилось критикам
Обозреватели единодушны в одном: Райт отлично выстроил динамику и визуальный стиль. Экшен собран аккуратно, сцены выглядят масштабно, а структура сюжета — продуманной.
Несколько рецензентов отдельно отмечают, что постановка боевых эпизодов получилась энергичной и убедительной.
А что вызвало претензии
Ключевая проблема, на взгляд критиков, — баланс. Фильм не всегда удерживает тон между сатирой и боевиком. Поднимаемые темой медиаманипуляций и наблюдения смыслы показались части обозревателей недоработанными.
«Темы медийного давления выглядят устаревшими, потому что это давно стало нашей реальностью», — высказался критик Джеймс Берардинелли.
Второстепенные персонажи, по мнению некоторых, раскрыты слабее, чем могли бы быть. А в финале, как пишут критики, картина местами «теряет темп».
Почему зрители довольны
Зрителей подкупили энергия Пауэлла и общее ощущение динамики. Многие называют фильм «увлекательным аттракционом», «нескучным» и «сильным за счёт главного героя».
Массовой аудитории этого оказалось достаточно, чтобы поставить фильму высокий балл — несмотря на огрехи.
«Бегущий человек» оказался тем случаем, когда авторская задумка сталкивается с ожиданиями аудитории — и обе стороны находят своё. Кому-то ближе структура и глубина, кому-то энергия и зрелищность. А разрыв оценок только подогревает интерес: хочется понять, в какой лагерь попадёшь ты.
