Когда «Интерстеллар» и «Мир Юрского периода» смешались: думала, что уже видела все, пока не включила «65» — крутой фильм на вечер, рекомендую

Не смотрите на рейтинги, а просто взгляните на эту киноленту. Думаю, вы не пожалеете.

Казалось, что я уже пересмотрела всю фантастику — от «Бегущего по лезвию» до «Интерстеллара». Но однажды вечером, устав от сложных смыслов и космических моралей, я просто включила фильм «65».

Без трейлеров, без рейтингов — просто нажала «play». И, как ни странно, осталась довольна. Рассказываю, что понравилось и почему киноленту не стоит недооценивать.

Минимализм, который работает

«65» — это научно-фантастический боевик Скотта Бека и Брайана Вудса с Адамом Драйвером и Арианой Гринблатт. История проста: пилот Миллс терпит крушение на доисторической Земле, где бродят динозавры и дышит жар будущей катастрофы.

Из всей команды в живых остаются лишь он и девочка Коа. Вместе они пытаются выжить и выбраться с планеты, которая через несколько часов столкнётся с гигантским астероидом.

Фильм не строит иллюзий — это не «Интерстеллар» и не «Чужой». Это камерное приключение с двумя героями, в котором больше человеческих эмоций, чем фантастики.

Драйвер держит весь фильм на себе

Адам Драйвер здесь — как оголённый нерв. Уставший, сдержанный, будто живущий не ради спасения мира, а ради одной-единственной девочки, чтобы хоть как-то исправить собственную вину.

Ариана Гринблатт — естественная, не театральная, у неё настоящая детская злость и страх, без наигранного «милашества». Между ними — химия, в которой нет фальши.

Да, сюжет предсказуем: путь из точки А в точку Б, классика жанра. Но за счёт актёрской игры и напряжённого темпа всё работает. Порой даже слишком эмоционально. А какие там динозавры! Обожаю.

Мир, о котором хочется узнать больше

Самое интересное в фильме — то, что остаётся за кадром. Цивилизация Миллса, их технологии, треугольная письменность — всё это лишь намёками. И от этого мир кажется больше, чем экран.

В кадре — влажные джунгли, небо, наполненное пеплом, дыхание хищников в темноте. Всё снято с редким вниманием к атмосфере, без показного блеска.

Не шедевр, но честное кино

Да, у «65» есть проблемы. Временами он кажется вторичным, а зрелищность местами уступает сериалам. Но упрекать его за это — всё равно что жаловаться, что «Кловерфилд» не «Гравитация». Это другая лига.

Фильм провалился в прокате, но не потому что плох. Просто его продали как блокбастер, а это — тихое, почти интимное sci-fi-приключение о потере и надежде.

Я бы поставила ему 7 из 10 (хотя на Кинопоиске вообще 5,7). За атмосферу, актёров и редкое ощущение настоящего приключения — без вселенных, философии и спасений человечества. Просто человек и девочка против мира, которому осталось жить несколько часов. И динозавры. Куда уж без них.

