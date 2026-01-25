Об этих фильмах в 2025 году не кричали на каждом углу, как о «Материалистке», а зря: 5 скрытых шедевров, которые я советую посмотреть

В начале 2026 года особенно хорошо видно, сколько интересных фильмов прошлого сезона прошли мимо массового зрителя. Мы собрали пять картин 2025 года, у которых были идеи, сильные актёрские работы и собственный голос, но при этом — минимум шума и сравнительно скромное внимание аудитории.
«Оценка»
Дебют Флёр Форчун разворачивается в мире, где право стать родителями нужно заслужить. Пара проходит недельное тестирование, а их «оценщица» внезапно начинает вести себя как ребёнок.
Алисия Викандер играет Вирджинию — фигуру одновременно строгую и тревожно инфантильную, а Элизабет Олсен оказывается по другую сторону системы. Фильм аккуратно соединяет антиутопию и психологическую драму, не превращая идею в декларацию.
«Голубая луна»
Камерная работа Ричарда Линклейтера, в которой Итан Хоук играет либреттиста Лоренца Харта. Всё действие укладывается в один вечер в баре в 1943 году, где герой наблюдает за успехом бывшего партнёра.
Фильм построен на диалогах, паузах и ощущении творческого одиночества — типичный Линклейтер, но предельно концентрированный.
«Девушки на балконе»
Режиссёрский дебют Ноэми Мерлан — жанровая смесь комедии, триллера и гротеска. Три подруги проводят лето в Марселе, наблюдая за соседями, пока ситуация не выходит из-под контроля.
Сценарий, написанный вместе с Селин Сьямма, говорит о подавленной агрессии и женской солидарности, избегая прямых лозунгов.
«Только ты»
Романтическая фантастика Уильяма Бриджеса задаёт простой вопрос: что будет, если появится тест на идеальное совпадение.
Герой Бретт Голдстин годами дружит с героиней Имоджен Путс, но алгоритм указывает ей на другого человека. История растягивается на двенадцать лет и исследует не технологию, а последствия выбора.
«Актёр»
Психологический нео-нуар Дьюка Джонсона с Андре Холландом в главной роли. Актёр просыпается в городке 1950-х без памяти о себе и прошлом. Один и тот же набор декораций и лиц создаёт ощущение зацикленности и дезориентации, превращая фильм в размышление о памяти и идентичности, пишет kanobu.ru.
