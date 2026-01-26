Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Словно экранизация Жюля Верна: по какой книге снят «Волчок»? Или, может, герой Ткачука существовал на самом деле?

Словно экранизация Жюля Верна: по какой книге снят «Волчок»? Или, может, герой Ткачука существовал на самом деле?

26 января 2026 08:27
Кадр из фильма «Волчок»

Лента вскоре будет представлена на стриминге, а пока давайте обсудим детали. 

Платформа Okko наконец-то раскрыла планы по релизу исторической комедии «Волчок» в онлайн-формате. Цифровая премьера картины назначена на 29 января, и с этого дня её можно будет посмотреть дома.

Таким образом, путь фильма от большого экрана к малому занял почти два месяца — его театральная премьера состоялась 4 декабря. За время традиционного проката лента показала очень достойный результат, собрав в российских кинотеатрах более 440 миллионов рублей.

Сюжет фильма «Волчок»

Действие разворачивается в аристократической России рубежа XIX-XX веков. В центре истории — юный дворянин Ваня Огарёв, оставшийся сиротой в 13 лет. Его жизнь превращается в бегство: из Москвы в Нижний Новгород мальчика гонят наёмные убийцы, подосланные родным дядей, который решил устранить законного наследника, чтобы завладеть состоянием.

В отчаянии Ваня находит единственный возможный выход — нанять защитника. Его выбор падает на загадочного и грозного силача, известного по всему Поволжью под прозвищем Волчок, бывшего чемпиона кулачных боёв. Так начинается их вынужденный союз.

Кадр из фильма «Волчок»

На чем основан фильм «Волчок»

Очарование «Волчка» кроется в его стилизации. Фильм настолько точно воссоздает дух и антураж эпохи, что кажется экранизацией какого-то утерянного авантюрного романа, вроде произведений Жюля Верна в русских декорациях.

Однако это впечатление — блестящая иллюзия. «Волчок» не имеет под собой ни одного конкретного литературного первоисточника и не основан на реальных событиях.

Это стопроцентно оригинальный сценарий, написанный специально для кино. Авторы проделали тонкую работу, сконструировав историю, её язык и типажи по канонам и атмосфере приключенческой прозы конца XIX века.

Фото: Кадры из фильма «Волчок» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Это не продолжение «Полицейского с Рублевки», а даже круче: Петров и Бурунов впервые за 8 лет снялись вместе — очень жду премьеру Это не продолжение «Полицейского с Рублевки», а даже круче: Петров и Бурунов впервые за 8 лет снялись вместе — очень жду премьеру Читать дальше 26 января 2026
Тайный смысл «Сказки о царе Салтана»: вот что Пушкин зашифровал в невинных стихах Тайный смысл «Сказки о царе Салтана»: вот что Пушкин зашифровал в невинных стихах Читать дальше 24 января 2026
Один из лучших семейных фильмов за последние лет 5: когда на ОККО появится «Волчок» с Ткачуком Один из лучших семейных фильмов за последние лет 5: когда на ОККО появится «Волчок» с Ткачуком Читать дальше 23 января 2026
Этот фильм был одним из самых скандальных в 2024 году: Сергей Жуков пообещал выпустить продолжение – вот что задумал Этот фильм был одним из самых скандальных в 2024 году: Сергей Жуков пообещал выпустить продолжение – вот что задумал Читать дальше 22 января 2026
Я помню их лучше свадеб и казней: в каких сериях Хюррем из сериала «Великолепный век» рожала детей — каждый раз замирало сердце Я помню их лучше свадеб и казней: в каких сериях Хюррем из сериала «Великолепный век» рожала детей — каждый раз замирало сердце Читать дальше 26 января 2026
Пересмотрела «Москву слезам не верит» во взрослом возрасте — и наконец поняла, откуда у Гоши такой уровень жизни: вот кем он работал Пересмотрела «Москву слезам не верит» во взрослом возрасте — и наконец поняла, откуда у Гоши такой уровень жизни: вот кем он работал Читать дальше 26 января 2026
В Marvel готовят новую трилогию? «Мстители» еще не вышли, а слухов вокруг них становится больше с каждым днем В Marvel готовят новую трилогию? «Мстители» еще не вышли, а слухов вокруг них становится больше с каждым днем Читать дальше 26 января 2026
Петров против Янковского: актер раскрыл, почему его герой в третьем «Фишере» будет совсем другим (щепотка спойлеров) Петров против Янковского: актер раскрыл, почему его герой в третьем «Фишере» будет совсем другим (щепотка спойлеров) Читать дальше 26 января 2026
Позорные 16% у критиков на RT— и первое место в США: фильм Бекмамбетова обогнал «Аватар» после 5 недель лидерства Позорные 16% у критиков на RT— и первое место в США: фильм Бекмамбетова обогнал «Аватар» после 5 недель лидерства Читать дальше 26 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше