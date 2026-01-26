Словно экранизация Жюля Верна: по какой книге снят «Волчок»? Или, может, герой Ткачука существовал на самом деле?

Лента вскоре будет представлена на стриминге, а пока давайте обсудим детали.

Платформа Okko наконец-то раскрыла планы по релизу исторической комедии «Волчок» в онлайн-формате. Цифровая премьера картины назначена на 29 января, и с этого дня её можно будет посмотреть дома.

Таким образом, путь фильма от большого экрана к малому занял почти два месяца — его театральная премьера состоялась 4 декабря. За время традиционного проката лента показала очень достойный результат, собрав в российских кинотеатрах более 440 миллионов рублей.

Сюжет фильма «Волчок»

Действие разворачивается в аристократической России рубежа XIX-XX веков. В центре истории — юный дворянин Ваня Огарёв, оставшийся сиротой в 13 лет. Его жизнь превращается в бегство: из Москвы в Нижний Новгород мальчика гонят наёмные убийцы, подосланные родным дядей, который решил устранить законного наследника, чтобы завладеть состоянием.

В отчаянии Ваня находит единственный возможный выход — нанять защитника. Его выбор падает на загадочного и грозного силача, известного по всему Поволжью под прозвищем Волчок, бывшего чемпиона кулачных боёв. Так начинается их вынужденный союз.

На чем основан фильм «Волчок»

Очарование «Волчка» кроется в его стилизации. Фильм настолько точно воссоздает дух и антураж эпохи, что кажется экранизацией какого-то утерянного авантюрного романа, вроде произведений Жюля Верна в русских декорациях.

Однако это впечатление — блестящая иллюзия. «Волчок» не имеет под собой ни одного конкретного литературного первоисточника и не основан на реальных событиях.

Это стопроцентно оригинальный сценарий, написанный специально для кино. Авторы проделали тонкую работу, сконструировав историю, её язык и типажи по канонам и атмосфере приключенческой прозы конца XIX века.