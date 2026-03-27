Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Когда хочется романтики, посмотрите эту 3 турецких сериала: наконец-то забудете про Эду и Серкана

Когда хочется романтики, посмотрите эту 3 турецких сериала: наконец-то забудете про Эду и Серкана

27 марта 2026 20:33
Кадры из сериалов «Клятва», «Сердечная рана», «Три сестры»

Затягивают с первых серий. 

Турецкие сериалы давно завоевали популярность благодаря своим эмоциональным сюжетам, насыщенным переживаниями и ярким историям. Обычно герои сражаются с предрассудками, общественными стереотипами и внутренними страхами, стремясь сохранить свою любовь несмотря ни на что. Такие сериалы показывают, что настоящая любовь способна преодолеть любые испытания, вдохновляя зрителей верить в чудеса и счастье. Рассказываю про 3 сериала, которые покорят также, как и история Серкана и Эды в сериале «Постучись в мою дверь». Везде есть некое подобие «контракта».

«Клятва»

Проект рассказывает про молодую девушку Рейхан. Она выросла в бедной деревенской семье. Она пережила утрату матери, которая скончалась от тяжелой болезни. Оставшись одна, девушка получает неожиданную возможность изменить свою судьбу, познакомившись с состоятельным мужчиной, который был знаком её матерью. Этот мужчина, страдающий здоровьем, хочет разобраться со своим распущенным сыном Эмиром и решает женить его на разумной и зрелой женщине. Вынужденная решением финансовых проблем, Рейхан соглашается на брак, хотя изначально её чувства к будущему супругу вызывают только антипатию. Постепенно, узнавая Эмира ближе, её отношения с ним начинают меняться.

«Клятва»

«Сердечная рана»

Ферит всегда жил в достатке: у него была обеспеченная семья, успешная карьера и прекрасная невеста, готовящаяся стать его женой. Все шло гладко, пока за несколько дней до свадьбы он не узнал о неверности своей невесты, которая изменяла ему с его другом детства. В порыве мести Ферит неожиданно решает сделать предложение простой официантке Айше. Их отношения, начавшиеся с фальши, становятся решающим моментом, меняющим судьбы обоих героев.

«Сердечная рана»

«Три сестры»

Дерья, Тюркан и Дануш — три сестры, с детства поддерживающие друг друга в гармонии семейной жизни, словно героини волшебной сказки. Однако взрослая жизнь приносит суровые испытания. Тюркан, старшая из сестер, сталкивается с глубоким разочарованием, когда её будущий муж Сомер уходит от неё накануне первой брачной ночи, признавшись в любви к другой. Свекровь обвиняет Тюркан в провале отношений, утверждая, что именно она виновата. Дерья и Дануш, молодые сестры, поддерживают старшую, но вскоре и они столкнутся с первыми любовными переживаниями.

«Три сестры»

Каждый из проектов задаст свои вопросы. Романтика, переживания и страсть обеспечены. Посмотреть любителям мелодрам определенно стоит.

Фото: Кадры из сериалов «Клятва», «Сердечная рана», «Три сестры» 
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше