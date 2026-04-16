Для фанатов «Склифосовского» самое то: этот новый медицинский сериал добавила в избранное — анонс многообещающий

Сериал «Теплый ветер с Севера» начнут показывать на телеканале «Россия 1» с 20 апреля. В центре сюжета — Марта Пронина, талантливый врач, у которой в одночасье рушится привычная жизнь: смерть матери, измена мужа и потеря работы. Сериал рассказывает о её переезде в маленький город Новые Ветры, где она становится главврачом местной больницы и вступает в борьбу за её спасение. В главных ролях снялись Татьяна Ратникова, Кирилл Запорожский, Алексей Коряков, Татьяна Абрамова, Екатерина Стриженова, Александр Мохов, Юрий Батурин, Петр Баранчеев и другие.

Сюжет сериала

До переезда Марта живет в Москве. Ей приходится пережить смерть матери. Муж Игорь изменяет ей с её лучшей подругой. После этого Марта вынуждена уйти с любимой работы в столичной клинике. Она не может дальше оставаться в городе и уезжает на север.

В Новых Ветрах новая реальность выглядит мрачной. Больница в упадке. Специалистов не хватает. Многие жители привыкли лечиться сами и не доверяют медицине. Марта берет на себя задачу сменить ситуацию и начать реформы.

Но героине приходится столкнуться с угрозой закрытия учреждения. Бизнесмен Григорий Давыдов при поддержке местных властей планирует снести больницу и на её месте построить элитный санаторий. Марта резко против такого проекта, потому что люди останутся без помощи.

В борьбе за больницу она находит союзника в лице Василия, сотрудника спасательной службы. Между ними завязываются романтические отношения.

Почему стоит посмотреть

Сериал идеально подойдет поклонникам эмоциональных драм о любви, поиске себя и стойкости. Он обещает сильные переживания и глубокие чувства, те самые, которые делают мелодраму по-настоящему запоминающейся. В центре сюжета стоит трудный выбор между личным счастьем и ответственностью перед другими, и такие темы меня всегда захватывают с первых минут.

Кроме того, мне очень нравится визуальная идея: перенос действия из столичной клиники в атмосферный северный город Новые ветры. Этот контраст между шумной столицей и тихой провинцией добавляет картине глубины.