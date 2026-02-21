Меню
2 крутых британских детектива с атмосферой, интригой и пятью сезонами впереди: начните смотреть в эти выходные

21 февраля 2026 08:56
Кадры из сериалов «Перл из Уитстейбла», «Убийство в заливе»

Много серий, но они смотрятся не затянуто.

Иногда хочется включить детектив и не думать, чем заняться дальше через два вечера. Чтобы был не мини-сериал на шесть серий, а история с характером, атмосферой и запасом на несколько сезонов.

Британцы в этом жанре работают особенно аккуратно: без лишнего шума, с вниманием к деталям и человеческим слабостям. Ниже два проекта, которые можно смотреть долго и без ощущения, что время потрачено зря.

«Перл из Уитстейбла» (Whitstable Pearl)

Сериал выходит с 2021 года, на сегодня снято 3 сезона. Главная героиня Перл Нолан управляет рестораном в приморском городке и параллельно открывает частное детективное агентство. За туристическими открытками скрываются измены, старые обиды и преступления, о которых соседи предпочли бы молчать.

Каждая серия строится вокруг отдельного дела, но постепенно развивается и личная линия Перл. Уютная картинка сочетается с довольно жесткими темами, а сам Уитстейбл становится полноценным участником событий.

«Перл из Уитстейбла»

«Убийство в заливе» (The Bay)

Проект стартовал в 2019 году и уже насчитывает 5 сезонов. Действие разворачивается в прибрежном Моркаме, где детектив Лиза Армстронг расследует исчезновения и убийства, затрагивающие целые семьи.

Здесь нет спешки и эффектных трюков. Сюжеты развиваются в течение сезона, внимание уделяется психологии и последствиям трагедий. Напряжение держится не на погонях, а на человеческих ошибках, пишет автор Дзен-канала «Первый ряд».

«Убийство в заливе»

Оба сериала подойдут тем, кто ценит атмосферу и постепенное раскрытие истории. Это не громкие блокбастеры, а крепкие, выверенные детективы, которых действительно хватает надолго.

Фото: Кадры из сериалов «Перл из Уитстейбла», «Убийство в заливе»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
