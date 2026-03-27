Когда Голливуд берется за аниме, получается 5% на Rotten Tomatoes: 3 самых провальных экранизации

Голливуд уже много лет пытается адаптировать популярные аниме, но результат чаще всего разочаровывает фанатов. Основные проблемы остаются прежними — спорный кастинг, упрощенный сюжет и потеря атмосферы оригинала. Вот три экранизации, которые чаще всего называют самыми неудачными.

Тетрадь смерти — провал Netflix, который разозлил фанатов

Экранизация «Тетради смерти» от Netflix стала одним из самых обсуждаемых провалов. Действие перенесли из Японии в Сиэтл, а главного героя Лайта Нагами превратили в Лайта Тернера.

Фильм также упростил философскую основу оригинала, заменив моральную дилемму школьной романтикой и чрезмерным насилием. В результате зрители получили хаотичный хоррор, который почти не напоминает культовое аниме.

Жемчуг дракона: Эволюция — катастрофа для фанатов аниме

«Жемчуг дракона: Эволюция» считается одной из самых провальных экранизаций аниме. Создатели изменили ключевые элементы истории и практически полностью проигнорировали мифологию оригинала.

Позже сценарист Бен Рэмси признался, что даже не был знаком с аниме до работы над фильмом. В итоге картина провалилась в прокате и получила крайне негативные отзывы.

Повелитель стихий — один из худших фильмов Голливуда

Экранизация «Повелитель стихий» от М. Найта Шьямалана также оказалась провальной. Фанаты раскритиковали кастинг, слабый сценарий и неудачные спецэффекты.

На Rotten Tomatoes фильм получил всего 5% положительных отзывов. Критики отмечали, что экранизация потеряла атмосферу оригинала и превратилась в скучный и неубедительный фильм.

Несмотря на многочисленные попытки, Голливуд пока не смог создать по-настоящему удачную экранизацию аниме. Однако успех «Ван Пис» от Netflix показывает, что ситуация постепенно меняется.