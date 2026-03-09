Когда есть Юрий Стоянов, то это заявка на успех: посмотрела на одном дыхании 12 увлекательных серий — уже хочу продолжения

В последние годы актер Юрий Стоянов активно снимается в кино и сериалах. Надо сказать, что каждый его проект имеет невероятный успех. Взять хотя бы «Вампиров средней полосы». Актер в нем гениально воплощает роль вампира-старейшины. Но рассказываю я не о нем.

Сегодня речь пойдет о проекте «Мамонты». В сериале пока 12 серий, но он уже продлен на второй сезон.

В центре событий находится пенсионер Николай Николаевич. Он решил продать свою квартиру, чтобы переехать в Москву, ближе к дочери Юле и 15-летней внучке Полине.

Затем мужчина получает телефонный звонок от человека, представившегося сотрудником банка, и в итоге переводит ему все деньги, вырученные от продажи жилья. Обратившись в правоохранительные органы, Николай Николаевич не находит поддержки, и тогда он решает самостоятельно разобраться в ситуации.

В итоге герою Стоянова предстоит погрузиться в таинственный мир киберпреступности. Ему придется освоить даркнет, научиться расшифровывать телефонные биллинги, скачивать базы данных и подделывать документы. В этом нелегком деле его активно поддерживает внучка Полина. Компанию Стоянову составляют Марьяна Спивак, Елизавета Ищенко, Екатерина Стулова.

Сериал поднимет настроение и покажет суровые реалии, с которым может столкнуться каждый. Но все чутко и с юмором! Рекомендую.