Киноафиша Статьи В духе детективов Агаты Кристи: у этого свежего мини-сериала 100% свежести на RT

20 сентября 2025 07:58
«Линли»

Британский проект, созданный по романам Элизабет Джордж, уже назвали образцом классического детектива в современном прочтении.

На платформе BritBox вышел мини-сериал «Линли» (2025), в котором детектив аристократ расследует преступления в тандеме с напарницей из рабочей семьи.

Проект сразу вызвал живой отклик у зрителей и критиков, собрав максимальное одобрение на Rotten Tomatoes.

Аристократ и его противоположность

Инспектор Томас Линли не похож на привычных британских сыщиков — он воспитан в роскоши, с безупречными манерами и семейным гербом.

Рядом с ним — напарница Барбара Хейверс. Она из рабочего класса, прямолинейна, саркастична и готова спорить по любому поводу.

В этом столкновении миров рождается искра — диалоги становятся частью расследований, а раскрытие преступлений приобретает дополнительную глубину.

Почему критики в восторге

На Rotten Tomatoes сериал получил 100 % одобрения от рецензентов. «Линли» сравнивают с классикой Агаты Кристи, подчеркивая, что проект выдерживает традиции жанра и при этом предлагает современный темп повествования.

Collider отметил, что «актёры создают правильную химию между партнёрами по сцене», а Gazettely назвал сериал «образцом умного сюжета и терпеливого темпа».

Что говорят зрители

Зрителям особенно по нраву сильная химия между Линли и Хейверс, которая удерживает внимание до финальных сцен. Также публике пришлась по вкусу атмосфера старой доброй Англии, сочетающаяся с актуальными сюжетами.

Критика звучит в адрес постановочной напряжённости между классами и излишне «жёсткой» игры некоторых актёров, но общее впечатление остаётся положительным.

Рейтинги

  • IMDb — 7.0

  • Rotten Tomatoes — 100 % fresh

  • MyShows.me — 4,15

«Линли» — всего четыре серии, но именно этот формат позволяет концентрировать внимание на главном — расследовании и характерах. И это как раз тот случай, когда мини-сериал работает лучше длинных историй.

Также прочитайте: Хотите проверить нервы? Вот 7 сериалов-триллеров, которые зрители на IMDb оценили выше 8 — и не зря

Фото: Кадр из сериала «Линли»
Анна Адамайтес
