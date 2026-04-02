Для тех, кто обожает «Дьявол носит Prada»: этому фильму про моду почти 20 лет, но он актуален до сих пор

Пока я в ожидании продолжения фильма «Дьявол носит Prada», решела пересмотреть похожие ленты. А их на самом деле довольно много! Например, мы незаслуженно забываем про проект «Шопоголик», который вышел в 2009 году и не теряет актуальности до сих пор.

Фильм рассказывает историю 25-летней Ребекки Блумвуд, которая живет в Нью-Йорке со своей лучшей подругой Сьюз. Ребекка работает журналистом в издании, посвященном садоводству, но мечтает о карьере в модном журнале «Алетт». По пути на собеседование с главным редактором она решает приобрести зеленый шарф, но ее кредитная карта не проходит. Тогда Ребекка обращается к продавцу хот-догов с просьбой купить все хот-доги, если он вернет ей сдачу наличными, уверяя, что шарф предназначен для подарка бабушке. С этого начинается целый водоворот событий, в ходе которых Ребекка начинает писать под псевдонимом для финансового журнала. В итоге она найдет и любовь, и работу и почти сможет излечиться от своего шопоголизма.

В чем плюсы

Этот фильм стоит посмотреть, так как он затрагивает важные темы шопинга и зависимости от него, предлагая зрителям ценные уроки о том, что действительно важно в жизни: материальные блага или истинные ценности.

Этот фильм является легкой кинолентой с ненавязчивой моралью. И для многих даже спустя годы может служить гидом по стилю, предоставляя полезную информацию о брендах одежды, обуви, косметики и аксессуаров.

Экранизация романа

Очаровательная героиня была создана английской писательницей Софи Кинселлой. Серия книг о приключениях Ребекки представляет собой образец жанра «чиклит», который исследует темы любви, брака и жизни женщин в современном мире. Более 15 миллионов поклонников Ребекки по всему миру и публикации в 35 странах свидетельствуют о её популярности. Такой успех, несомненно, привлек внимание кинематографистов, и вот, спустя восемь лет после появления первой книги, мы видим её приключения на экране.

Софи Кинселла повезло, что её книги адаптировал опытный продюсер Джерри Брукхаймер, который и его команда смогли удачно переработать материал. В фильме Ребекка предстаёт не как её книжный прототип, а как позитивная и обаятельная женщина, которая наслаждается шопингом не ради впечатления на других, а для собственного удовольствия.

Огромная заслуга в создании яркого образа главной героини принадлежит актрисе Айле Фишер, на которой, без преувеличения, держится весь фильм. Она с легкостью демонстрирует, что красивые, умные и обаятельные женщины действительно существуют. Ее персонаж Ребекка напоминает лучшую подругу — немного легкомысленную, но при этом очень живую и энергичную.

В чем же мораль

Сюжет фильма колеблется между сатирой и романтической комедией, показывая, как культура потребления создает иллюзию счастья через обладание вещами. Героиня проходит путь от безрассудного увлечения шопингом к осознанию своей ответственности, показывая, что финансовая свобода начинается с честности перед собой.

Ребекка не слишком заботилась о своих неоплаченных счетах, пока в ее жизни не появился настойчивый мужчина по имени Дерек Смит — сотрудник банка, которому она задолжала значительную сумму. Теперь наш шопоголик стоит перед выбором: либо увеличить свои доходы, либо всеми средствами избегать встречи с мистером Смитом.

Честно говоря, «Шопоголик» — это в первую очередь женское кино, и от него не стоит ожидать революционных открытий в жанре романтической комедии. Тем не менее, после просмотра этого фильма, жизнь становится чуть более радостной.