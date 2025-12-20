Когда Брагин и Шибанов ещё ненавидели друг друга: Колесников и Жарков хотят снять приквел «Первого отдела», но реально ли это?

Это была бы очень интересная история. Осталось только идею воплотить.

Зрители приняли их дуэт с первой серии — будто иначе и быть не могло. Юрий Брагин и Михаил Шибанов из «Первого отдела» выглядят как люди, которые прошли вместе огонь и воду. Но, как выяснилось, за этой экранной дружбой скрывается идея, способная перевернуть восприятие всего сериала.

Дружба, которая могла начаться с ненависти

Иван Колесников признался: вместе с Сергеем Жарковым они не раз обсуждали мысль о специальном сезоне «Первого отдела». Не продолжение и не спин-офф, а приквел — историю о том, как Брагин и Шибанов только познакомились. И, по версии актёров, вряд ли это была любовь с первого взгляда.

По словам Колесникова, в начале пути эти двое вполне могли «терпеть друг друга с трудом». Слишком разные характеры, методы работы, темпераменты. Один — жёсткий и принципиальный. Другой — живой, ироничный, неудобный. Такие союзы редко складываются легко.

Совпадение без проб

Любопытно, что сам актёрский тандем тоже возник без проверок на химию. Их утвердили без совместных проб — редкость для сериалов такого уровня. И всё же с первого съёмочного дня стало ясно: совпали. Эта внутренняя свобода и ощущение партнёрства быстро перешли в кадр.

Колесников признаётся, что в жизни он ближе к Шибанову, чем к своему сдержанному Брагину. Но именно на этом контрасте и родилась та самая динамика, за которую дуэт полюбили зрители, пишет Журнал «Лианетта»

Намёки, которые уже есть

Интересно, что даже в текущих сезонах иногда прорывается напряжение — резкие споры, повышенные тона, вспышки эмоций. Будто прошлое, о котором не рассказали, всё ещё даёт о себе знать. И это только подогревает интерес к возможной предыстории.

Пока только идея

Важно понимать: речь идёт именно об актёрской инициативе. Создатели сериала пока никак её не комментировали, и планов на отдельный сезон официально нет. Но сама мысль уже зацепила поклонников. Потому что истории о том, как рождается настоящая дружба, иногда цепляют сильнее, чем любые расследования.

Ранее мы писали: Самый ожидаемый сериал РФ вернется в 2026-м: в «Первом отделе-5» Брагин раскроет тайну из прошлого, а Шибанов застрянет меж двух огней