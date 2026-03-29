Меню
Русский English
Отмена
Когда Арья вонзила кинжал в Короля Ночи, зрители опешили: но это был самый логичный вариант — объясняем, почему

29 марта 2026 12:19
Кадр из сериала «Игра престолов»

В сериале до этого было много подсказок.

Смерть Короля Ночи в финальном сезоне «Игры престолов» стала одним из самых неожиданных моментов сериала. Многие зрители ожидали, что главного антагониста победит Джон Сноу, Дейенерис или даже Бран. Но решающий удар нанесла Арья Старк.

На первый взгляд это выглядело неожиданным и даже нелогичным решением. Однако сценаристы заранее подготовили этот момент, оставив множество подсказок на протяжении всего сериала.

Арья идеально подходила для этой миссии

Арья с самого начала сериала проходила путь, который постепенно превращал её в идеального убийцу. После побега из Вестероса она оказалась в Браавосе, где обучалась у Безликих — тайного ордена убийц.

Там она научилась действовать незаметно, быстро и точно. Именно эти навыки помогли ей незаметно проникнуть к Королю Ночи в разгар битвы за Винтерфелл. Никто другой из героев не обладал такими навыками скрытности.

Особый кинжал сыграл ключевую роль

Арья убила Короля Ночи валирийским кинжалом — одним из немногих видов оружия, способных уничтожить Белого Ходока.

Этот клинок имеет долгую историю во вселенной сериала. Когда-то он принадлежал Таргариенам, затем оказался у Петира Бейлиша, а позже попал к Брану Старку. Именно Бран передал его Арье незадолго до финальной битвы.

Таким образом, Арья оказалась не только самым подходящим бойцом, но и обладательницей правильного оружия.

Бран мог заранее все спланировать

Существует теория, что именно Бран сыграл ключевую роль в победе над Королем Ночи. Он предложил заманить врага в богорощу, где тот станет уязвим.

Кроме того, Бран — Трехглазый Ворон — мог видеть будущее и прошлое. Возможно, он заранее понимал, что именно Арья станет той, кто сможет нанести решающий удар.

Не случайность, а логичный финал

Победа Арьи выглядела неожиданной, но на самом деле её путь к этому моменту строился с первых сезонов. Обучение у Безликих, особое оружие, помощь Брана и пророчество Мелисандры — все это сделало Арью единственным персонажем, способным победить Короля Ночи.

В итоге именно она стала той, кто уничтожил главную угрозу всему Вестеросу.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше