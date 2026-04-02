Меню
Русский English
Отмена
«Князь Андрей» весьма неплох, но есть и лучше: этому сериалу с Ириной Алферовой более 30 лет, а он не уступает современным

2 апреля 2026 16:11
Кадр из сериала «Ермак»

Актриса особенно выделяется в историческом проекте.

Поклонники сериалов в России очень любят исторические проекты, не стал исключением и «Князь Андрей». Однако даже в 90-е в России снималось немало интересных исторических сериалов. Мы рекомендуем обратить ваше внимание на сериал «Ермак».

О чем сюжет

Действие разворачивается во второй половине XVI века, в эпоху правления Ивана Грозного — одного из самых трагичных и спорных периодов русской истории. Ермак предстает как историческая фигура, окутанная легендами: во главе казацкого отряда он перешёл Уральские горы, что фактически привело к вхождению сибирских земель в состав московского государства. Фильм показывает драматическое противостояние двух культур — русской и тюркской, а также судьбы коренных сибирских народов — остяков и вогулов, оказавшихся между кочевым ханом Кучумом, потомком Чингисхана из Средней Азии, и Ермаком. В центре повествования — любовная линия Ермака и таинственной Алены, ставшей наложницей Кучума, а также страстные отношения бесшабашного казака Ваньки Кольцо и гордой турчанки Фариды.

Талантливый Джигурда, Сибирь и страстная любовь

Для меня это один из лучших сериалов 90-х в историческом формате. Он удивительно рассказывает о завоевании Ермаком Сибири. При этом в проекте очень красивые любовные линии. Алена в исполнении Ирины Алферовой просто прекрасна. Также стоит внимания игра Никиты Джигурды, который исполнил роль казака Ваньки Кольцо.

Я советую посмотреть этот фильм, потому что он снимался с середины 80-х и это видно в размахе картины. За долгую работу удалось привлечь большие ресурсы: масштабные батальные сцены, тщательно сделанные костюмы и правдоподобные исторические декорации. Это по сути долгострой советского кинематографа, перешедший в российскую эпоху, и в этом чувствуется особая атмосфера. Режиссёры Валерий Усков и Владимир Краснопольский известны своими масштабными сагами, и их почерк заметен в построении сюжета.

Фильм не просто пересказывает историю. Это живая драма о людях, о любви, приключениях и борьбе характеров. Для меня именно сочетание исторической достоверности и человеческих судеб делает картину стоящей внимания.

Фото: Кадр из сериала «Ермак»
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше