«Князь Андрей» хорош, но есть и круче: этому фильму уже несколько лет и он явный ответ «Игре престолов»

4 апреля 2026 15:13
Кадр из фильма «Сердце Пармы»

История и мистика переплетаются вместе.

У всех на устах сейчас сериал «Князь Андрей». Однако до него еще были созданы интересные проекты. Рассказываю про «Сердце Пармы». Это историческая драма с элементами фэнтези, основанная на одноименном романе Алексея Иванова.

Про сюжет

События фильма разворачиваются в XV веке на Руси и отражают реальные исторические события. В центре сюжета находится конфликт между пермским князем Михаилом и Московским княжеством, а также борьба между языческими верованиями и христианством. Фильм стремится передать атмосферу той эпохи, хотя включает в себя элементы художественного переосмысления.

Главная задача князя — обеспечить мир на своих землях и способствовать благосостоянию народа. Однако его жизнь меняется после встречи с местной девушкой Тиче, которая становится ведьмой-ламией и его верной спутницей. Тем не менее, языческие верования начинают беспокоить православную Москву и Великого князя Ивана III, который стремится подчинить Пермь и призывает ее присоединиться к походу на Казань. Михаил, желая избежать ненужных конфликтов и кровопролития, оказывается перед трудным выбором.

Фильм охватывает практически всю жизнь князя Михаила, начиная с его детства, когда он становится свидетелем разрушения своего дома, и заканчивая его становлением как мудрого правителя, переживающего падение и, в конечном итоге, обретение счастья. В исполнении Александра Кузнецова Михаил предстает как «сердце» Пармы, символ свободы и предводитель, который объединяет народы ради мира, а не войны.

Про плюсы и минусы

Несмотря на историческую основу, «Сердце Пармы» балансирует между правдой и вымыслом, мастерски иллюстрируя переход от язычества к христианству. Мифология является важной частью этих мест, которую пытаются стереть иноземцы из Москвы. Магия проявляется только через персонажа Тиче, которая умеет превращаться в животное и общаться с духами природы. Это создает атмосферу фэнтези, сравнимую с «Игрой престолов», отдаляя нас от исторического реализма. Михаил собирает свое «братство пермских земель», напоминающее команду супергероев, где каждый боец равен целой армии. При этом в фильме нет четкого деления на добро и зло — у каждого героя свои идеалы и представления о справедливости.

Фильм говорит со зрителем на простом языке, избегая сложных метафор, хотя иногда это происходит слишком буквально. Например, монолог Ивана III, в котором он объясняет расклад сил, воспринимается достаточно открыто. Финальная битва демонстрирует, как условное «добро» проявляет свою силу. В то же время «Сердце Пармы» — это сказание о объединении земель, конфликтах верований, любви и поиске внутреннего мира в трудные времена. В этой жестокой реальности удается найти надежду и спокойствие.

Актёрская игра

В фильме снялись такие известные актеры, как Александр Кузнецов (в роли князя Михаила), Евгений Миронов (епископ Иона), Фёдор Бондарчук (Великий князь Иван III), Сергей Пускепалис (Полюд). Зрители отмечают их выдающуюся игру и способность передать внутреннюю борьбу и характер своих персонажей.

Фильм поднимает важные темы объединения народов, конфликта верований, любви, долга и поиска мира. Он затрагивает вопросы толерантности, общения и насилия как метода разрешения конфликтов. «Сердце Пармы» — это крупнобюджетная лента с активной рекламной кампанией, съемки которой проходили в исторических местах Пермского края, на берегах рек Усьва и Косьва.

Так что, если нравятся исторические проекты с долей мистики, то смотреть это определенно стоит.

Фото: Кадр из фильма «Сердце Пармы»
Камилла Булгакова
