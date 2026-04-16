«Князь Андрей» хорош, но эти не хуже: жду еще 3 исторических сериала в 2026 году — сюжеты вообще не под «копирку»

«Князь Андрей» хорош, но эти не хуже: жду еще 3 исторических сериала в 2026 году — сюжеты вообще не под «копирку»

16 апреля 2026 12:48
Кадры из сериалов «Околоточный», «Алекс Лютый», фильма «Романовы: Преданность и предательство»

История оживет на экранах.

В последние годы российские исторические детективы стали пользоваться повышенным вниманием: зрители чаще выбирают проекты с сюжетами на фоне знаковых эпох и реальных событий. На съемочных площадках по всей стране воссоздают прошлое, а сценаристы и режиссеры объединяют триллер, драму и классическое расследование. Сейчас в производстве находится несколько многообещающих сериалов, которые обещают удивить не только визуальной эстетикой, но и неожиданными сюжетными поворотами.

Темы у новых проектов самые разные. Есть истории, основанные на реальных уголовных делах. Появляются загадки советского времени. Появляются и мистические сюжеты, где прошлое пересекается с настоящим. Мы расскажем о наиболее интересных новинках.

Околоточный

В главных ролях Александр Устюгов, Марина Александрова, Иван Колесников и Александр Балуев. Режиссер — Нурбек Эген, известный по проектам «Атом», «Калимба» и «Переговорщик».

Действие происходит в конце XIX века. Главный герой — Иван Хватов, бывший военный с жестким нравом и с глубоким пониманием ценности жизни. Он служит околоточным надзирателем и думает о завершении карьеры. В тихом городке происходит жестокое преступление: погибла вся семья Охапкиных. В ходе расследования Хватов выходит на местного аристократа Дубужинского, у которого серьезные карточные долги. Сестра подозреваемого, графиня Ольга, уверена, что брат невиновен, и начинает свое расследование. Сначала ею движет желание защитить честь семьи, но позже интерес к тайне и стремление к приключениям берут верх. Ольга и Хватов объединяют усилия. Они пытаются раскрыть не только убийство, но и мрачные секреты влиятельных жителей города.

Алекс Лютый. Золото войны (4 сезон)

В главной роли Антон Хабаров. Режиссер — Леонид Белозорович, работавший над предыдущими сезонами. Сюжет разворачивается в советский период, в 1951 и 1979 годах.

В 1979 году в Брянске случается загадочное преступление в доме антиквара Тропарева. Из его квартиры пропадают ценные вещи, в том числе старинный предмет, который когда-то принадлежал церкви, разграбленной пособниками СС из банды Козича. В Брянскую область направляют следователя Елисеева, потому что именно здесь в былое время действовала эта банда. Вскоре умирает один из последних выживших участников группировки. Перед смертью он оставляет таинственную записку, в которой говорится, что Козич жив. Возникает вопрос, не выжил ли он и не вернулся ли к старой деятельности.

Романовы: Преданность и предательство

Это исторический проект о последних годах дома Романовых, о жизни императора Николая II и его семьи, о предательстве и личном счастье. В главных ролях Виталий Кащенко, Ксения Кутепова, Дмитрий Дюжев и Екатерина Гусева. Режиссер — Василий Чигинский, известный по фильмам «Герой 115» и «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

Сюжет охватывает роковые 1914–1918 годы. В центре — война, революция и личная трагедия Николая II. В сериале Николай показан не как слабый правитель, а как человек, пострадавший от предательства.

Фото: Кадры из сериалов «Околоточный», «Алекс Лютый», фильма «Романовы: Преданность и предательство»
Камилла Булгакова
