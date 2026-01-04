«Клюквенный щербет» и здесь отличился: рассказываем, когда выйдут в эфир новые серии турецких сериалов после Нового года

Праздники для поклонников турецких сериалов — время коварное. Пока одни доедают салаты, другие с раздражением обновляют телепрограммы: новых серий нет, вместо драм — развлекательные шоу и повторы. Новый год традиционно ставит турдизи на паузу, и сезон 2025/2026 не стал исключением. Рассказываем, когда ждать продолжение самых обсуждаемых проектов — и где возможны сюрпризы.

Каникулы официальные — но не окончательные

Большинство телеканалов уже внесли изменения в сетку вещания. Формально всё выглядит чётко, но опытные зрители знают: в турдизи расписание может измениться в последний момент. Такое случается редко, но полностью исключать неожиданное возвращение серий не стоит.

Какие сериалы ушли на перерыв и до какого числа

«Наследник» временно исчезнет из эфира. Несмотря на прежние обещания канала SHOW не делать паузу, 1 января сериал не выйдет. Новый эпизод зрители увидят только 8 января.

«Мечта Эшрефа» взяла более продолжительный отпуск. Если планы не изменятся, 28-я серия выйдет лишь 14 января — перерыв оказался ощутимым.

«Далёкий город» вернётся 12 января с 44-й серией. Здесь причина не только в праздниках: Букет Акбаба перенесла операцию, и Озан временно покинул съёмки, оставаясь рядом с супругой.

«Розы и грехи» также пропустят начало января. Согласно данным онлайн-платформы, 13-й эпизод ожидается 17 января, хотя сохраняется шанс, что его покажут уже 10-го.

«Клюквенный щербет» остаётся самым стабильным хитом сезона. Новый эпизод выйдет 9 января — пауза минимальная.

Сериалы с неопределённой датой и новинки

Канал NOW пока не объявил официальное решение по «Преемнику», но с высокой вероятностью 15-я серия выйдет 8 января. «Зависть» пока держит интригу: 17-я серия либо появится по графику 6 января, либо тоже будет перенесена. Зато уже известно, что премьера нового сериала «Под землёй» состоится 12 января.

Что важно помнить

Новогодний перерыв — привычная часть турецкого телесезона. Расписание может измениться, но пауза почти всегда краткосрочная. Так что осталось немного потерпеть: январь быстро расставит всё по своим местам, а драм, интриг и громких сцен в новом году станет только больше.

