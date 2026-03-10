Меню
Ключ в финале появился не зря: будет ли второй сезон у «Молодого Шерлока»

Ключ в финале появился не зря: будет ли второй сезон у «Молодого Шерлока»

10 марта 2026 07:58
Кадр из сериала «Молодой Шерлок»

В конце авторы оставили намек.

Первый сезон «Молодого Шерлока» только отгремел, а зрители уже гадают, увидят ли они продолжение. Создатель проекта Мэттью Паркхилл, судя по всему, уверен: Netflix даст зелёный свет как минимум ещё на один сезон. А там, по его задумке, история может растянуться и на несколько глав.

Сериал «Молодой Шерлок»

В центре сюжета — будущий великий сыщик, который пока вынужден работать слугой в Оксфорде, чтобы хоть как‑то пробиться к образованию. Там он знакомится с Джеймсом Мориарти — талантливым студентом, с которым неожиданно находит общий язык.

Когда в университете происходит убийство, Шерлок берётся за расследование, и Джеймс вызывается помочь. Вдвоём они распутывают заговор, который уходит далеко за пределы кампуса и связан с разработкой химического оружия.

Помощь приходит от старшего брата Холмса Майкрофта и матери Корделии. В какой‑то момент выясняется, что за всем стоит отец Шерлока, Сайлас. Перед гибелью он успевает передать Шерлоку ключ. Если второй сезон случится, герою предстоит выяснить, что именно этот ключ открывает.

Кадр из сериала «Молодой Шерлок»

Продолжение «Молодого Шерлока»

В интервью Мэттью Паркхилла прямо спросили, чего ждать от отношений Шерлока и Мориарти в будущих сезонах. Зрители, знакомые с книгами Конана Дойла, привыкли видеть в них заклятых врагов, и сейчас их волнует, когда дружба героев даст трещину.

Паркхилл подтвердил: у них с Гаем Ричи уже есть план на несколько сезонов, и конечная точка этого маршрута — первый рассказ цикла «Этюд в багровых тонах», где отношения между ними уже совсем другие.

«Сюжетная линия на несколько серий продумана, осталось только понять, дадут ли нам зелёный свет. В любом случае, дружба остаётся сердцем сериала, и её распад станет своего рода финальным актом», — отметил Паркхилл.

А поскольку в основе лежит целая книжная серия Энди Лейна, материала для адаптации хватит с избытком. Теперь всё упирается в просмотры.

Фото: Кадры из сериала «Молодой Шерлок»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
