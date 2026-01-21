Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Клоун на постере, громкое название — все сходится: какое отношение «Оно. Первое пришествие» имеет к Пеннивайзу

Клоун на постере, громкое название — все сходится: какое отношение «Оно. Первое пришествие» имеет к Пеннивайзу

21 января 2026 16:11
Кадр из фильма «Оно»

Фанаты зря надеялись на приквел.

Франшиза «Оно» переживает сейчас второе рождение. А все благодаря вышедшему в прошлом году сериалу «Добро пожаловать в Дерри».

Поэтому когда в январе внезапно появился фильм с интригующим названием «Оно. Первое пришествие», фанаты Стивена Кинга решили, что это приквел о Пеннивайзе. Но это не так.

Сюжет фильма «Оно. Первое пришествие»

Элиз страдает от странных приступов, а врачи лишь разводят руками. В поисках спасения она решается на отчаянный шаг — соглашается на таинственный ритуал, который проводят члены закрытой религиозной секты.

Но вместо облегчения она пробуждает нечто ужасное. На свет вырывается дух ведьмы, пылающей жаждой мести. Это злобное существо выбирает Элиз своим проводником в мир живых, наполняя её силой, которая приносит только кошмар.

Кадр из фильма «Оно. Первое пришествие»

Детали фильма «Оно. Первое пришествие»

Можно было бы решить, что новый хоррор — это продолжение страшной истории о Пеннивайзе, особенно глядя на постер с пугающим клоуном. Но на самом деле это совершенно самостоятельный фильм со своим собственным мистическим злодеем, где главное — психологический ужас.

Постер фильма «Оно. Первое пришествие»

Австралийский режиссёр Дэниел Дж. Филлипс, создавший картину, утверждает, что её сюжет основан на реальных событиях. В нём смешались атмосфера классических хорроров, темы религиозного фанатизма, оккультных ритуалов и глубокой психологической драмы.

Связь со знаменитой франшизой «Оно» — целиком на совести российских локализаторов. Оригинальное название фильма — «Diabolic» («Дьявольщина»), и к истории Стивена Кинга оно не имеет никакого отношения.

Эта маркетинговая уловка, судя по всему, пока не работает. На российских платформах у фильма невысокий рейтинг — всего 4,2 балла. А вот на международном сайте IMDb, где название никого не вводило в заблуждение, картина получила высокую оценку — 8,0 баллов. Возможно российским зрителям тоже стоит дать пугающей истории еще один шанс и пересмотреть ее, не вспоминая о Пеннивайзе.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из фильма «Оно. Первое пришествие» (2025), «Оно» (2017)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот мексиканский хит в СССР посмотрели 91 млн человек: звезда «Есении» снимается до сих пор, но фильмы с ней в России не показывают Этот мексиканский хит в СССР посмотрели 91 млн человек: звезда «Есении» снимается до сих пор, но фильмы с ней в России не показывают Читать дальше 22 января 2026
Пересмотрела всего «Чужого» и увидела то, что не замечала раньше: что не так с «джаггернаутами» Пересмотрела всего «Чужого» и увидела то, что не замечала раньше: что не так с «джаггернаутами» Читать дальше 21 января 2026
Почему у героев «Дюны» синие глаза: узнала только «в сегодня лет», а ведь скоро уже триквел выйдет Почему у героев «Дюны» синие глаза: узнала только «в сегодня лет», а ведь скоро уже триквел выйдет Читать дальше 19 января 2026
Почему Арагорна в сцене с троллем снимали только сбоку: Питер Джексон раскрыл этот секрет спустя 25 лет Почему Арагорна в сцене с троллем снимали только сбоку: Питер Джексон раскрыл этот секрет спустя 25 лет Читать дальше 18 января 2026
Этот здоровяк из «Царя скорпионов» жутко пугал меня в нулевые: Скала хочет обратно во вселенную «Мумии» Этот здоровяк из «Царя скорпионов» жутко пугал меня в нулевые: Скала хочет обратно во вселенную «Мумии» Читать дальше 21 января 2026
Включила первую серию «Рыцаря Семи Королевств» и через 10 минут чуть не выключила: эта мерзкая сцена возмутила даже Джорджа Мартина Включила первую серию «Рыцаря Семи Королевств» и через 10 минут чуть не выключила: эта мерзкая сцена возмутила даже Джорджа Мартина Читать дальше 21 января 2026
95% свежести у зрителей, 180 млн в прокате, но продолжение под вопросом: почему у «Хищника: Планета смерти» может не быть второй части 95% свежести у зрителей, 180 млн в прокате, но продолжение под вопросом: почему у «Хищника: Планета смерти» может не быть второй части Читать дальше 21 января 2026
Тарантино выбрал две картины, которые терпеть не может: опять устроил скандал, ведь эти фильмы смотрят во всем мире Тарантино выбрал две картины, которые терпеть не может: опять устроил скандал, ведь эти фильмы смотрят во всем мире Читать дальше 21 января 2026
Перечитала Толкина и не нашла там ничего подобного: по какой книге снимают «Властелин колец: Кольца власти» Перечитала Толкина и не нашла там ничего подобного: по какой книге снимают «Властелин колец: Кольца власти» Читать дальше 21 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше