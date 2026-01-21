Клоун на постере, громкое название — все сходится: какое отношение «Оно. Первое пришествие» имеет к Пеннивайзу

Франшиза «Оно» переживает сейчас второе рождение. А все благодаря вышедшему в прошлом году сериалу «Добро пожаловать в Дерри».

Поэтому когда в январе внезапно появился фильм с интригующим названием «Оно. Первое пришествие», фанаты Стивена Кинга решили, что это приквел о Пеннивайзе. Но это не так.

Сюжет фильма «Оно. Первое пришествие»

Элиз страдает от странных приступов, а врачи лишь разводят руками. В поисках спасения она решается на отчаянный шаг — соглашается на таинственный ритуал, который проводят члены закрытой религиозной секты.

Но вместо облегчения она пробуждает нечто ужасное. На свет вырывается дух ведьмы, пылающей жаждой мести. Это злобное существо выбирает Элиз своим проводником в мир живых, наполняя её силой, которая приносит только кошмар.

Детали фильма «Оно. Первое пришествие»

Можно было бы решить, что новый хоррор — это продолжение страшной истории о Пеннивайзе, особенно глядя на постер с пугающим клоуном. Но на самом деле это совершенно самостоятельный фильм со своим собственным мистическим злодеем, где главное — психологический ужас.

Австралийский режиссёр Дэниел Дж. Филлипс, создавший картину, утверждает, что её сюжет основан на реальных событиях. В нём смешались атмосфера классических хорроров, темы религиозного фанатизма, оккультных ритуалов и глубокой психологической драмы.

Связь со знаменитой франшизой «Оно» — целиком на совести российских локализаторов. Оригинальное название фильма — «Diabolic» («Дьявольщина»), и к истории Стивена Кинга оно не имеет никакого отношения.

Эта маркетинговая уловка, судя по всему, пока не работает. На российских платформах у фильма невысокий рейтинг — всего 4,2 балла. А вот на международном сайте IMDb, где название никого не вводило в заблуждение, картина получила высокую оценку — 8,0 баллов. Возможно российским зрителям тоже стоит дать пугающей истории еще один шанс и пересмотреть ее, не вспоминая о Пеннивайзе.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.