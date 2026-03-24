Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Китайские зрители категорически не любят диснеевскую «Мулан»: даже придумали героине обидное прозвище

Китайские зрители категорически не любят диснеевскую «Мулан»: даже придумали героине обидное прозвище

24 марта 2026 09:54
Кадр из мультфильма «Мулан»

Местная аудитория была расстроена мультиком.

Диснеевские мультфильмы давно стали синонимом золотого стандарта анимации, образцом, на который равняются во всём мире. Их классические истории, запоминающиеся персонажи и безупречное качество производства заслужили всеобщее восхищение и культурный статус.

Однако даже у такой всеобъемлющей классики бывают исключения. Яркий пример — мультфильм «Мулан», который, несмотря на глобальный успех, вызвал неоднозначную реакцию в Китае.

Сюжет мультфильма «Мулан»

Когда на великую страну обрушилась беда — вторжение воинственных гуннов, — отважная Мулан решила пойти на немыслимый шаг. Переодевшись в мужскую одежду, она встала в строй вместе с другими новобранцами и отправилась в долгий и опасный поход к заснеженным горным перевалам.

В этом нелёгком пути её верным, хоть и не самым внушительным, спутником становится дракончик Мушу — забавное существо, больше напоминающее суетливую собачку, чем грозное мифическое чудовище. Вместе они пытаются скрыть тайну Мулан, что постоянно приводит их к комичным и неловким ситуациям в лагере.

Кадр из мультфильма «Мулан»

Почему в Китае не любят «Мулан»

Этот мультфильм взял за основу одну из самых почитаемых китайских легенд, но, по мнению местных зрителей, переврал её до неузнаваемости. В оригинале героиню зовут Хуа Мулань, что означает «магнолия», — имя, наполненное глубокой поэтичностью.

Сама история, возможно восходящая к эпохе Северного Вэй, за века превратилась в сложный культурный символ, олицетворявший конфуцианские добродетели: верность семье, долг перед страной и самопожертвование.

Именно поэтому китайская аудитория была разочарована трактовкой Disney. Вместо образа дочери, которая идёт на войну исключительно из любви к отцу и чувства долга, создатели сделали акцент на западных ценностях — личном самоутверждении и желании доказать что-то патриархальному миру.

Героиню даже прозвали «Ян Мулань» — «западной Мулань», подчёркивая её чуждость. Особое возмущение вызвал дракончик Мушу. Его имя отсылает к популярному в США китайскому блюду, а поведение совершенно не соответствует китайской мифологии, где драконы — мудрые, благородные и величественные существа, а не комичные помощники.

Фото: Кадры из мультфильма «Мулан» (1998)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше