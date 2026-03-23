Китайцы не пощадили Тайлера Дердена: «Бойцовский клуб» в стране не показывали 23 года, а потом придумали фильму другой финал

В Китае особая цензура в отношении кино. Значительная часть голливудских релизов вообще не попадает на местный рынок, а те картины, которые все же пробиваются к азиатским зрителям, претерпевают множество изменений. Так и произошло с культовой лентой «Бойцовский клуб», которую на 23 года запретили в Китае.

Прокат «Бойцовского клуба» в Китае

Азиатским фанатам произведения Чака Паланика пришлось проявить недюжинное терпение. Только спустя 23 года после мировой премьеры, в 2022 году, легендарная экранизация наконец-то добралась до широкой китайской аудитории.

До этого фильм был доступен лишь избранным — его показывали исключительно на Шанхайском международном кинофестивале. Когда же картина наконец появилась в местных онлайн-кинотеатрах, зрители обнаружили, что финал был тщательно отредактирован.

Финал «Бойцовского клуба» в Китае

В оригинальной версии финал был мощным и шокирующим: герой, избавившись от своего альтер-эго Тайлера Дердена, наблюдает, как рушатся небоскрёбы, символизируя успех анархистского плана по борьбе с обществом потребления.

Однако в Китае зрители увидели совершенно другую картину. В местной версии сцены взрывов были вырезаны, а вместо них на экране появились поясняющие титры. Согласно им, власти вовремя раскрыли и предотвратили «план по уничтожению мира», а сам Тайлер Дерден был признан невменяемым, отправлен на лечение и выпущен из клиники в 2012 году.

Режиссёр Дэвид Финчер, узнав о такой правке, был возмущён. Он не смог понять, зачем вообще брать в прокат фильм 20-летней давности, если его главный посыл и финал кажутся неприемлемыми.

«У истории никогда не бы репутации удобной картины», — сказал он.

