Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Кишечные колики перед смертью и странный цвет лица: от чего на самом деле умерла Хюррем-султан в «Великолепном веке»

Кишечные колики перед смертью и странный цвет лица: от чего на самом деле умерла Хюррем-султан в «Великолепном веке»

31 марта 2026 13:17
Кадр из сериала «Великолепный век»

Историки практически сходятся во мнении.

Смерть Хюррем-султан в сериале «Великолепный век» показана как результат постоянного стресса. Интриги, страх за детей и борьба за власть постепенно подтачивают здоровье героини. Однако исторические данные указывают на совсем другую картину.

В реальности жизнь Хюррем была спокойнее

Вопреки сериалу, отношения Хюррем с валиде были достаточно спокойными. После конфликта Махидевран отправили в провинцию, и серьезных соперниц у султанши практически не осталось.

Историки также не находят подтверждений постоянных интриг и попыток отравления. Большую часть жизни Хюррем провела в относительно стабильной обстановке при дворе.

Возраст и условия того времени

Точный возраст Роксоланы неизвестен, но предполагается, что ей было около пятидесяти лет. Для XVI века это считалось вполне нормальной продолжительностью жизни.

Важно учитывать и уровень медицины того времени. Многие заболевания не диагностировали, а разные симптомы объединяли под общим названием «воспаление черной желчи».

Версия отравления маловероятна

Кадр из сериала «Великолепный век»

Существует теория о возможном отравлении, однако она не подтверждается. Известно, что перед смертью Хюррем долго болела, а отравления обычно приводят к более быстрому ухудшению состояния.

Инфекции также маловероятны, поскольку никто из окружения султанши не заболел. Сердечные проблемы тоже исключаются, так как Хюррем угасала постепенно.

Наиболее вероятная причина

Историки считают, что причиной могла стать онкология или тяжелое заболевание пищеварительной системы. В пользу этой версии говорит и наследственность — дочь Хюррем Михримах и внучка Айше Хюмашах также умерли примерно в возрасте пятидесяти лет.

Посланник шерифа Мекки Кутбеддин писал, что в последние дни султанша страдала от кишечных колик и имела желтоватый цвет лица. Эти симптомы могут указывать на серьезные заболевания печени или желудка, передает дзен-канал «Страна огней».

Таким образом, наиболее вероятной причиной смерти Хюррем считается тяжелая болезнь, которая медленно подтачивала здоровье султанши. Эта версия выглядит гораздо более реалистичной, чем драматическая история из сериала.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше