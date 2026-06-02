Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи «Кипящий борщ из советской романтики»: зарубежные критики описали советские фильмы — сможете угадать сразу все? (тест)

«Кипящий борщ из советской романтики»: зарубежные критики описали советские фильмы — сможете угадать сразу все? (тест)

2 июня 2026 07:00
«Кипящий борщ из советской романтики»: зарубежные критики описали советские фильмы — сможете угадать сразу все? (тест)

Только фанаты старого кино поймут, о каких кинолентах речь.

Советское кино сыграло значительную роль в истории отечественного кинематографа, но как его воспринимают иностранцы? Многие зарубежные критики имеют свое представление о классических советских фильмах, и именно на эти рецензии предлагаем взглянуть в нашем новом тесте.

Приготовьтесь к увлекательной игре! Мы предложим вам краткие мнения критиков о той или иной картине, а ваша задача — выяснить, о каких именно кинолентах шла речь. Это шанс взглянуть на знакомые картины под новым углом и проверить свои знания о советском кинематографе. Готовы?

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Гайдай оставил зрителям подсказку — а вы не заметили: что означает значок на пиджаке Лелика в «Бриллиантовой руке» Гайдай оставил зрителям подсказку — а вы не заметили: что означает значок на пиджаке Лелика в «Бриллиантовой руке» Читать дальше 3 июня 2026
Волк не с Уолл-Стрит, а с Алматы: так бы выглядели актеры Голливуда, если бы родились в Казахстане — угадаете всех? (тест) Волк не с Уолл-Стрит, а с Алматы: так бы выглядели актеры Голливуда, если бы родились в Казахстане — угадаете всех? (тест) Читать дальше 3 июня 2026
Автомобили из советских фильмов, которые до сих пор выглядят круто — а под №5 настоящий шедевр! Автомобили из советских фильмов, которые до сих пор выглядят круто — а под №5 настоящий шедевр! Читать дальше 3 июня 2026
«Вжимался в кресло»: в Сети выбрали три фильма СССР, которые пугали в детстве до чертиков «Вжимался в кресло»: в Сети выбрали три фильма СССР, которые пугали в детстве до чертиков Читать дальше 2 июня 2026
Эти 3 советские сказки сейчас называют «кринжем»: молодежи даже смотреть на такое неловко Эти 3 советские сказки сейчас называют «кринжем»: молодежи даже смотреть на такое неловко Читать дальше 2 июня 2026
«Спину чесать, гитара играть, нос ковырять»: смешная сцена из «Служебного романа» с ногтями Новосельцева, которую теперь невозможно развидеть «Спину чесать, гитара играть, нос ковырять»: смешная сцена из «Служебного романа» с ногтями Новосельцева, которую теперь невозможно развидеть Читать дальше 1 июня 2026
Фильм «Солдат Иван Бровкин»: что не так с погонами ефрейтора — внимательные зрители заметили лишнюю деталь Фильм «Солдат Иван Бровкин»: что не так с погонами ефрейтора — внимательные зрители заметили лишнюю деталь Читать дальше 1 июня 2026
«Специально отпустила сынульку в баню»: лишь на первый взгляд кажется, что «Ирония судьбы» - череда случайностей, но все дело в маме Лукашина «Специально отпустила сынульку в баню»: лишь на первый взгляд кажется, что «Ирония судьбы» - череда случайностей, но все дело в маме Лукашина Читать дальше 31 мая 2026
«Любовь и голуби» глазами зумеров: 5 советских привычек, над которыми сегодня насмехаются - зачем прятать деньги в трусах?! «Любовь и голуби» глазами зумеров: 5 советских привычек, над которыми сегодня насмехаются - зачем прятать деньги в трусах?! Читать дальше 31 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше