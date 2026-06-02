«Кипящий борщ из советской романтики»: зарубежные критики описали советские фильмы — сможете угадать сразу все? (тест)

Советское кино сыграло значительную роль в истории отечественного кинематографа, но как его воспринимают иностранцы? Многие зарубежные критики имеют свое представление о классических советских фильмах, и именно на эти рецензии предлагаем взглянуть в нашем новом тесте.

Приготовьтесь к увлекательной игре! Мы предложим вам краткие мнения критиков о той или иной картине, а ваша задача — выяснить, о каких именно кинолентах шла речь. Это шанс взглянуть на знакомые картины под новым углом и проверить свои знания о советском кинематографе. Готовы?