KION вычислил 10 самых популярных детективных сериалов в России: и не ищите в списке «Первый отдел» и «Невский»

21 февраля 2026 09:54
Кадры из сериалов «Бригада», «Тайны следствия», «След»

Детективных хитов от НТВ в нем нет.

Криминал по-русски — это уже не просто жанр, а почти национальная традиция. И сколько бы ни выходило новых проектов, зрители снова и снова возвращаются к проверенной классике. Свежая аналитика KION это только подтверждает — любимые сериалы у аудитории всё те же, родные и до боли узнаваемые.

И, как бы это не было удивительно, свежих хитов вроде «Невского» и «Первого отдела», нет.

Любимые криминальные сериалы россиян

▪️ Бригада ▪️ Улицы разбитых фонарей ▪️ Бандитский Петербург ▪️ След ▪️ Возвращение Мухтара ▪️ Убойная сила ▪️ Ментовские войны ▪️ Тайны следствия ▪️ Глухарь ▪️ Ликвидация

Список говорит сам за себя: здесь почти нет случайных проектов. В основном — хиты нулевых и начала 2010-х, на которых выросло целое поколение зрителей. И да, ностальгия тут работает не хуже закрученного сюжета.

А что насчет крашей?

Кадр из сериала "Бригада"

Безоговорочные фавориты среди персонажей — Белый и Пчёла из «Бригады». Эти двое давно вышли за пределы самого сериала и превратились в культурный мем нулевых.

В топе зрительской любви также оказались принципиальная Мария Швецова из «Тайн следствия» и народный опер Дукалис из «Улиц разбитых фонарей». Набор максимально показательный: зрители по-прежнему тянутся либо к сильным лидерам, либо к «своим» простым профессионалам.

Почему мы не устаём от детективов

Причины, по данным аналитики, довольно понятные — и очень человеческие.

Во-первых, решает харизма героев. Во-вторых, зрителей неизменно тянет к изучению «тёмной стороны» жизни — но в безопасном формате. А в-третьих, такие сериалы дают то самое чувство погружения в опасный мир, не вставая с дивана.

И, если честно, пока в кадре есть такие фигуры, как Белый или Дукалис, эта любовь вряд ли куда-то денется.

Фото: Кадры из сериалов «Бригада», «Тайны следствия», «След»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
