Киношный прием или реальная польза: есть ли толк от огуречной маски — мнение косметолога

В голливудском кино часто можно увидеть, как герои во время домашнего спа прикладывают огурцы к глазам. Но насколько это вообще эффективное средство? «Киноафиша» пообщалась с косметологом Татьяной Аюповой, чтобы узнать, может ли овощ заменить патчи и помочь быстро освежиться.
Есть ли польза от огуречной маски?
Вообще к самодельным маскам и прочим натуральным средствам многие зачастую относятся скептически. Но, оказывается, в огуречных патчах и правда есть смысл.
«Да, конечно, можно положить огурцы на глаза. Как правило, они хранятся в холодильнике, поэтому за счет охлаждения сужают сосуды, и таким образом достигается уменьшение отеков. Отеки представляют собой расширенные сосуды и повышенное количество межклеточной жидкости. а когда сосуды сужаются, начинается выжимание этой жидкости. Так что способ вполне рабочий», — отметила специалист.
А что еще подойдет?
Вы удивитесь, но огурцы — это не единственное рабочее средство. Есть еще два чудо-продукта, которые обеспечат отдохнувший вид и распахнутый взгляд.
«Можно использовать свежие чайные пакетики. За счет танина и кофеина тоже достигается хороший эффект успокоения набухших от отеков глаз. Сперва пакетики нужно заварить, затем охладить и приложить к глазам на 10-15 минут. Это прекрасное решение от отеков, так же, как и огурцы. Впрочем, подойдет и картофель — он будет даже более результативным», — заключила эксперт.