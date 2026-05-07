Киношный прием или реальная польза: есть ли толк от огуречной маски — мнение косметолога

7 мая 2026 15:00
Могут ли подручные продукты заменить настоящую косметику?

В голливудском кино часто можно увидеть, как герои во время домашнего спа прикладывают огурцы к глазам. Но насколько это вообще эффективное средство? «Киноафиша» пообщалась с косметологом Татьяной Аюповой, чтобы узнать, может ли овощ заменить патчи и помочь быстро освежиться.

Есть ли польза от огуречной маски?

Вообще к самодельным маскам и прочим натуральным средствам многие зачастую относятся скептически. Но, оказывается, в огуречных патчах и правда есть смысл.

«Да, конечно, можно положить огурцы на глаза. Как правило, они хранятся в холодильнике, поэтому за счет охлаждения сужают сосуды, и таким образом достигается уменьшение отеков. Отеки представляют собой расширенные сосуды и повышенное количество межклеточной жидкости. а когда сосуды сужаются, начинается выжимание этой жидкости. Так что способ вполне рабочий», — отметила специалист.

А что еще подойдет?

Вы удивитесь, но огурцы — это не единственное рабочее средство. Есть еще два чудо-продукта, которые обеспечат отдохнувший вид и распахнутый взгляд.

«Можно использовать свежие чайные пакетики. За счет танина и кофеина тоже достигается хороший эффект успокоения набухших от отеков глаз. Сперва пакетики нужно заварить, затем охладить и приложить к глазам на 10-15 минут. Это прекрасное решение от отеков, так же, как и огурцы. Впрочем, подойдет и картофель — он будет даже более результативным», — заключила эксперт.

Фото: Кадр из фильма «Как стать принцессой», кадр из сериала «Сплетница»
Ольга Назарова
