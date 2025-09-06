Киноляп, который прятали 20 лет: у Фродо из «Властелина колец» виден край чулка — пересмотрите вот какую сцену (фото)

«Властелин колец» — одна из самых детально проработанных трилогий в истории кино. Кажется, Питер Джексон учёл буквально всё: от родословных хоббитов до оттенка мха на скалах.

Но даже в мире, где создают цифровые армии и миллионы деталей Пандоры, случаются мелкие проколы. Один из самых забавных киноляпов связан с Фродо — героем, который понёс Кольцо Всевластья к Роковой горе.

Волосатые ноги… в чулках

Хоббиты, как известно, ходят босиком: вместо обуви природа наградила их тёплым мехом на ступнях. Чтобы добиться нужного эффекта, актёрам выдавали специальные накладки и чулки, имитирующие «натуральную» хоббитскую лапку. Обычно гримёры работали идеально, но в одной сцене защита подвела.

Сцена, где всё раскрылось

В эпизоде перехода через горы Фродо поскальзывается, теряет Кольцо и начинает катиться вниз по склону. Камера следует за ним, и на долю секунды зрителям открывается тайна съёмочной кухни: края специальных чулок чётко видны! Вместо босых хоббитских ног — аккуратный гримёрный «секрет».

Почему это мило

В фильме, где каждый кадр создан с любовью и фанатизмом к деталям, такие ляпы кажутся особенно забавными. Они не рушат магию, а скорее добавляют тепла: напоминание о том, что за грандиозной сагой стояла команда живых людей, которым приходилось бороться не только с драконами CGI, но и с краем чулка на ноге Элайджи Вуда.

Пересматривая трилогию, присмотритесь к этой сцене — почувствуете себя частью тайного клуба фанатов, которые знают чуть больше, чем остальные.

