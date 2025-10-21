Меню
Киноафиша Статьи Киноляп, который никто не замечал: орден Фокса из «Места встречи изменить нельзя» оказался не тем

21 октября 2025 12:48
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)

Мелкая деталь в культовом фильме, на которую долгое время не обращали внимание ни зрители, ни герои картины.

В «Месте встречи изменить нельзя» (1979) всё работает безупречно — актёрская игра, атмосфера, диалоги.

Но внимательные зрители знают: в этой безупречности есть крошечная историческая ошибка, связанная с орденом, который носил бандит Фокс.

На экране он выглядит убедительно, но если присмотреться — именно он выдаёт вора с головой.

Почему орден насторожил бы любого фронтовика

На лацкане у Фокса красуется орден Отечественной войны II степени. Для Шарапова это знак боевого товарища — у него точно такой же.

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)

Но в действительности Фокс носил не тот вариант ордена. Первая модель, учреждённая в мае 1942 года, имела колодку с винтовым креплением, и уже летом 1943-го её отменили. После этого ордена стали делать без колодок, а старые — переделывать, сообщает дзен-канал Лавка старьевщика.

Несовпадение с хронологией фильма

Сюжет картины разворачивается осенью 1945 года. К этому времени практически все ордена старого типа были уже заменены.

Те, что сохранились на колодках, — большая редкость, их переделывали вручную: отпиливали ушко, припаивали винт, и только тогда можно было носить на правой стороне груди.

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)

Но в фильме и Шарапов, и Фокс по-старинке носят ранние версии орденов, будто война ещё не закончилась.

Деталь, которую никто не замечал в «Месте встречи»: зачем Копчёный носил на пиджаке значки и ручки

Фото: Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
