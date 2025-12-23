Меню
Кинокритик признала, что идея слияния «Мастера и «Маргариты» со «Словом пацана» не так уж плоха: «Странно, что у нас еще никто не объединил эпоху 90-х с вампирами и оборотнями»

23 декабря 2025 12:48
Кадр из сериала «Мастер и Маргарита», «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Но сделать это нужно весело и креативно.

В преддверии новогодних праздников Тина Канделаки представила новый проект ТНТ, который порадует зрителей в 2026 году. Телеканал решил объединить сразу две популярных темы — роман «Мастер и Маргарита» и лихие 90-е.

Но зрители отнеслись к подобной коллаборации с осторожностью. Получится ли объединить две настолько разные темы? Редакция «Киноафиши» спросила об этом кинокритика Александра Голубчикова.

«Идея огонь!»

В отличие от преданных поклонников Михаила Булгакова, кинокритик был воодушевлен новым проектом телеканала ТНТ. И удивлен, что до этого в России никто такое не придумал.

«Идея огонь! Странно, что у нас еще никто не объединил эпоху 90-х с вампирами и оборотнями. Готика, ребята в черных кожаных куртках… Получится прикольно! Завидую креативной команде Тины Гивиевны», — отметил эксперт.

Тема 90-х сейчас на пике популярности

Александр Голубчиков подчеркнул, что в последние годы на экраны вернулись проекты, связанные с 90-ми и 2000-ми. Снова стали актуальны «Бригада» и фильмы «Брат», да и современные режиссеры все чаще возвращаются в этот период истории России.

«Мы же видим, что сейчас происходит на платформах. Успех «Лихих», «Детей перемен», «Слова пацана»… До сих пор популярны сериалы НТВ «Ментовские войны», «Бандитский Петербург» и прочие. Они все так или иначе связаны с лихими 90-ми»

Финальный аккорд

В беседе с «Киноафишей» Голубчиков выразил надежду, что на этом фильме тенденция не остановится. Ведь еще не все истории рассказаны.

«Я надеюсь, что не только команда ТНТ возьмется за тему 90-х в таком виде, но и другие продюсеры. Говорят, что человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. И с темой 90-х пора бы уже расстаться, но сделать это весело», — подвел итог эксперт.

Фото: Кадр из сериала «Мастер и Маргарита», «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
