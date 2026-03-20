Российская версия «Очень странных дел» с атмосферой СССР: этот сериал-фантастика один из самых ожидаемых в 2026 году

20 марта 2026 10:52
Кадр из сериала «Радар»

И сюжет похож, и герои. 

В 2026 ожидается немало киноновинок совершенно разных жанров. И мы, конечно, не могли пройти мимо нового сериала «Радар». Его уже окрестили некоторые зрители российской версией сериала «Очень странные дела».

О чем сериал

1988 год. Вблизи небольшого советского городка, расположенного рядом с мощным радаром системы ПРО, падает неизвестный объект. Обычные шестиклассники Лёха, Толя и Сёма отправляются в лес в надежде найти метеорит и прославиться. В ходе поисков Лёха теряется, а организованные милицией поиски запускают цепочку событий, в результате которой один из местных жителей вступает в контакт с чем‑то необычным.

Вскоре в городе начинают происходить странные явления, и первыми их замечают те же школьники. Ребята отмечают, что люди словно изменились: ведут себя подозрительно, совершают непонятные поступки и говорят странные вещи. Поначалу дети решают, что перед ними шпионы или диверсанты, готовящие провокацию против города или радара. Но на деле всё гораздо более зловеще — героям предстоит раскрыть тайну падавшего объекта и столкнуться с непознанным лицом к лицу.

Почему стоит посмотреть

Я уже в предвкушении. Представьте «Очень странные дела», но в советском антураже: провинциальный городок конца Перестройки, вывески в выцветших красках и многое другое.

Главные герои — школьники, чья дружба и любопытство становятся единственным щитом: взрослые под влиянием, не видят, не слышат, а дети понимают, что мир на грани. Это не просто копия западного хита — это новая, авторская фантастика про тайну, мужество и спасение мира в условиях, где доверять можно лишь себе и товарищу.

Так что ждемс!

Фото: Кадр из сериала «Радар»
Камилла Булгакова
