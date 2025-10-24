«Кино вынуждено прибегать к радикальным мерам»: критик объяснил, почему Кологривый сыграет Хоя, несмотря на протесты фанатов

Вокруг фильма о «Секторе Газа» разгорелись зрительские споры ещё до его выхода.

Фильм о легендарном Юрии Клинских, известном как Хой, еще не вышел, а споры вокруг него уже кипят. В Сети обсуждают, насколько удачно Никита Кологривый впишется в образ лидера «Сектора Газа».

Фанаты требуют «панка по духу», а не актёра из модных сериалов. Однако кинокритик Николай Никулин считает: выбор продюсеров не случаен — и дело вовсе не в сходстве или харизме.

Хайп против подлинности

По словам эксперта, современное кино больше не может позволить себе роскошь быть незаметным. Чтобы громко стартовать, продюсеры готовы идти на любые шаги — даже самые спорные.

«Кино, особенно когда мы говорим о больших коммерческих проектах, вынуждено порой прибегать к самым радикальным мерам, чтобы привлечь к себе общественное внимание. Никита Кологривый в одиночку не сделает погоды, но он может заставить говорить о фильме, что для начала совсем неплохо», — сказал критик «Киноафише».

Именно это, по мнению эксперта, и объясняет выбор актера: проекту нужен не «панк из Воронежа», а человек, чье имя сработает как магнит для СМИ и зрителей.

Почему зрители возмущены

Поклонники Хоя видят в этом кастинге предательство духа группы. Для них Юрий Клинских — символ свободы и грубой честности, а Кологривый — актер со столичным налётом.

«Кологривый в роли легенды Юрия Хоя, вы с ума сошли? Вы лучше бы солиста группы "Роковой Год" пригласили, там сходство с Юрием Клинских 85%: и голос, и внешность. С уважением к Никите Кологривому, режиссёру и всей команде, но нет», — возмутился читатель «Киноафиши» в комментариях Алексей Жуков.

Впрочем, есть и более лояльные пользователи.

«Согласен, Сергей Рогулев — копия Хоя, но он не актёр, увы! Кологривый не подведёт», — высказался комментатор Алекс Юстас.

Никулин признаёт: подобные конфликты сегодня неизбежны. Киноиндустрия живёт вниманием публики, и если оно достигается через споры — значит, цель уже достигнута.

