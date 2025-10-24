Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Кино вынуждено прибегать к радикальным мерам»: критик объяснил, почему Кологривый сыграет Хоя, несмотря на протесты фанатов

«Кино вынуждено прибегать к радикальным мерам»: критик объяснил, почему Кологривый сыграет Хоя, несмотря на протесты фанатов

24 октября 2025 15:42
«Сектор Газа»

Вокруг фильма о «Секторе Газа» разгорелись зрительские споры ещё до его выхода.

Фильм о легендарном Юрии Клинских, известном как Хой, еще не вышел, а споры вокруг него уже кипят. В Сети обсуждают, насколько удачно Никита Кологривый впишется в образ лидера «Сектора Газа».

Фанаты требуют «панка по духу», а не актёра из модных сериалов. Однако кинокритик Николай Никулин считает: выбор продюсеров не случаен — и дело вовсе не в сходстве или харизме.

Хайп против подлинности

По словам эксперта, современное кино больше не может позволить себе роскошь быть незаметным. Чтобы громко стартовать, продюсеры готовы идти на любые шаги — даже самые спорные.

«Кино, особенно когда мы говорим о больших коммерческих проектах, вынуждено порой прибегать к самым радикальным мерам, чтобы привлечь к себе общественное внимание. Никита Кологривый в одиночку не сделает погоды, но он может заставить говорить о фильме, что для начала совсем неплохо», — сказал критик «Киноафише».

Именно это, по мнению эксперта, и объясняет выбор актера: проекту нужен не «панк из Воронежа», а человек, чье имя сработает как магнит для СМИ и зрителей.

Почему зрители возмущены

Поклонники Хоя видят в этом кастинге предательство духа группы. Для них Юрий Клинских — символ свободы и грубой честности, а Кологривый — актер со столичным налётом.

«Кологривый в роли легенды Юрия Хоя, вы с ума сошли? Вы лучше бы солиста группы "Роковой Год" пригласили, там сходство с Юрием Клинских 85%: и голос, и внешность. С уважением к Никите Кологривому, режиссёру и всей команде, но нет», — возмутился читатель «Киноафиши» в комментариях Алексей Жуков.

Впрочем, есть и более лояльные пользователи.

«Согласен, Сергей Рогулев — копия Хоя, но он не актёр, увы! Кологривый не подведёт», — высказался комментатор Алекс Юстас.

Никулин признаёт: подобные конфликты сегодня неизбежны. Киноиндустрия живёт вниманием публики, и если оно достигается через споры — значит, цель уже достигнута.

Также прочитайте: Психолог Розенберг объяснила, почему Клюева стала самой обаятельной и привлекательно для мужчин — в 21 веке это тоже работает

Фото: Кадр из фильма «Сектор Газа»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Продать можно быстро, спрос есть»: риэлторы подсчитали цену дома мишки в «Маше и Медведе» – разоряться не придется даже в Подмосковье «Продать можно быстро, спрос есть»: риэлторы подсчитали цену дома мишки в «Маше и Медведе» – разоряться не придется даже в Подмосковье Читать дальше 22 октября 2025
Этого героя «Лихих» сложно забыть, а ведь в реальности его не существовало: кто такой Моисей Этого героя «Лихих» сложно забыть, а ведь в реальности его не существовало: кто такой Моисей Читать дальше 25 октября 2025
Зрители расставили все по местам: какие сезоны «Мосгаза» стали шедевром, а какие хочется забыть — от лучшего к лучшему с рейтингами от 7,4 до 8,1 Зрители расставили все по местам: какие сезоны «Мосгаза» стали шедевром, а какие хочется забыть — от лучшего к лучшему с рейтингами от 7,4 до 8,1 Читать дальше 25 октября 2025
«Не успел моргнуть — все, финал. И хочется еще»: фанаты жарко обсуждают концовку «Ронина-2» и требуют продолжения «Не успел моргнуть — все, финал. И хочется еще»: фанаты жарко обсуждают концовку «Ронина-2» и требуют продолжения Читать дальше 25 октября 2025
Когда выйдет последняя серия 2 сезона «Лихих»? Называем точную дату — финал обещает быть громким и беспощадным Когда выйдет последняя серия 2 сезона «Лихих»? Называем точную дату — финал обещает быть громким и беспощадным Читать дальше 25 октября 2025
Семейная империя трещит по швам: тизер 2 сезона «Золотого дна» показал, кто пойдет на дно первым (видео) Семейная империя трещит по швам: тизер 2 сезона «Золотого дна» показал, кто пойдет на дно первым (видео) Читать дальше 25 октября 2025
Маковецкий в роли Брежнева хорош, но что с исторической точностью? Сериал «Дорогой Вилли» зашел мощно и со спорами Маковецкий в роли Брежнева хорош, но что с исторической точностью? Сериал «Дорогой Вилли» зашел мощно и со спорами Читать дальше 25 октября 2025
«Маша и Медведь», «Фиксики» или все-таки «Крокодил Гена» с «Ежиком в тумане»? Какой мультик пойдет ребенку на пользу — объяснила психолог «Маша и Медведь», «Фиксики» или все-таки «Крокодил Гена» с «Ежиком в тумане»? Какой мультик пойдет ребенку на пользу — объяснила психолог Читать дальше 24 октября 2025
Город Любимов, которого нет на карте: где на самом деле снимали российский сериал «Уловки разума» Город Любимов, которого нет на карте: где на самом деле снимали российский сериал «Уловки разума» Читать дальше 24 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше