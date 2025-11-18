Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кинг явно в ударе: 4 фильма и 2 сериала за 2025 год — это мощно: «Бегущий человек» вырывается вперед, но хватит ли ему дыхания на дистанции?

Кинг явно в ударе: 4 фильма и 2 сериала за 2025 год — это мощно: «Бегущий человек» вырывается вперед, но хватит ли ему дыхания на дистанции?

18 ноября 2025 08:56
Кадр из фильма «Бегущий человек»

Кажется, король ужаса разогнался не на шутку.

«Бегущий человек» ворвался в прокат так, будто бежал всю дистанцию ещё до старта. 17 миллионов долларов за первые выходные — лучший результат среди всех экранизаций Стивена Кинга в 2025 году.

«Обезьяна» отстала, «Долгая прогулка» уступила, «Жизнь Чака» даже близко не приблизилась. Но вот парадокс: рекорд есть, уверенности в успехе нет — фильм в прямом смысле бежит быстрее своей кассы.

Цена побега

У проекта бюджет такой, что его хочется держать в руках осторожно — 110 миллионов долларов. Самая дорогая экранизация Кинга в году. И при этом мировые сборы — 28,2 млн долларов. Для фильма Эдгара Райта с Гленом Пауэллом на главной роли ожидали, мягко говоря, больше. Аналитики вообще ставили планку на 20-миллионный старт в США.

Чтобы было понятнее, как выглядит расклад, вот таблица по всем «кинговским» премьерам года:

Название

Стартовые/текущие сборы

Бюджет

«Обезьяна»

68 млн

10 млн

«Долгая прогулка»

62 млн

20 млн

«Бегущий человек»

28,2 млн

110 млн

«Жизнь Чака»

19 млн

~25 млн

Тяжёлый соперник на соседнем сеансе

Ситуацию сильно усложнила премьера «Иллюзии обмана 3». Зрители выбрали блеск, фокусы и магию шоу — 21,3 млн только в США и такой же мировой старт, как у «Бегущего человека», но при меньшем бюджете. Маги съели часть аудитории, и боевик Райта стартовал ниже своих возможностей, пишет Soyuz.

Но шансы ещё есть

Несмотря на трудное начало, фильм может стать самым кассовым проектом Кинга в этом году — слишком большая разница между стартами других лент. Рейтинги тоже поддерживают: 65% от критиков на Rotten Tomatoes и 80% от зрителей, 6,8 на IMDb, 6,4 на «Кинопоиске».

2025 год вообще стал урожайным для Кинга — четыре полнометражки, два сериала. Зрители просто физически не успевают отдышаться. А «Бегущий человек» продолжает бежать — и, если не упадёт на последнем километре, ещё удивит.

Также прочитайте: Это если «Сегуна» соединить с «Игрой в кальмара»: Netflix выпустил триллер о смертельной игре, который уже называют самым жестким сериалом года

Фото: Кадр из фильма «Бегущий человек»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Объясняем, почему монстры в «Мгле» не выходили из тумана: версии зрителей убедительней, чем официальная Объясняем, почему монстры в «Мгле» не выходили из тумана: версии зрителей убедительней, чем официальная Читать дальше 19 ноября 2025
Фанаты этого не могут простить: кто убил Джона Коннора? Фанаты этого не могут простить: кто убил Джона Коннора? Читать дальше 19 ноября 2025
Что на самом деле означает фраза «Надо, Федя, надо» из «Операции “Ы”»: Гайдай пошутил тоньше, чем кажется Что на самом деле означает фраза «Надо, Федя, надо» из «Операции “Ы”»: Гайдай пошутил тоньше, чем кажется Читать дальше 19 ноября 2025
Спустя 20 лет фанаты нашли странную деталь в «Братстве Кольца»: микро-порез Боромира может перевернуть всю историю саги Спустя 20 лет фанаты нашли странную деталь в «Братстве Кольца»: микро-порез Боромира может перевернуть всю историю саги Читать дальше 19 ноября 2025
Звезда нового «Хищника» назвала худший фильм в своей карьере с 0% на RT: а ведь его снял Андрей Кончаловский Звезда нового «Хищника» назвала худший фильм в своей карьере с 0% на RT: а ведь его снял Андрей Кончаловский Читать дальше 18 ноября 2025
Не казнь Неда и не Красная свадьба: «Игра престолов» намекнула на гибель Старков еще в первых сериях, а этого никто и не заметил Не казнь Неда и не Красная свадьба: «Игра престолов» намекнула на гибель Старков еще в первых сериях, а этого никто и не заметил Читать дальше 18 ноября 2025
Глядя на экран, в это невозможно поверить: сколько лет было Джону Коннору в «Терминаторе 2»? Глядя на экран, в это невозможно поверить: сколько лет было Джону Коннору в «Терминаторе 2»? Читать дальше 18 ноября 2025
«Ничего не вышло»: режиссер «настоящего» «Голого пистолета» жестко прошелся по ремейку с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон «Ничего не вышло»: режиссер «настоящего» «Голого пистолета» жестко прошелся по ремейку с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон Читать дальше 18 ноября 2025
Минобороны и Пентагон стоят на ушах от новинки Netflix: сценарист «Дома динамита» уже заявил, что сюжет боевика — реален Минобороны и Пентагон стоят на ушах от новинки Netflix: сценарист «Дома динамита» уже заявил, что сюжет боевика — реален Читать дальше 18 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше