Кинг явно в ударе: 4 фильма и 2 сериала за 2025 год — это мощно: «Бегущий человек» вырывается вперед, но хватит ли ему дыхания на дистанции?

«Бегущий человек» ворвался в прокат так, будто бежал всю дистанцию ещё до старта. 17 миллионов долларов за первые выходные — лучший результат среди всех экранизаций Стивена Кинга в 2025 году.
«Обезьяна» отстала, «Долгая прогулка» уступила, «Жизнь Чака» даже близко не приблизилась. Но вот парадокс: рекорд есть, уверенности в успехе нет — фильм в прямом смысле бежит быстрее своей кассы.
Цена побега
У проекта бюджет такой, что его хочется держать в руках осторожно — 110 миллионов долларов. Самая дорогая экранизация Кинга в году. И при этом мировые сборы — 28,2 млн долларов. Для фильма Эдгара Райта с Гленом Пауэллом на главной роли ожидали, мягко говоря, больше. Аналитики вообще ставили планку на 20-миллионный старт в США.
Чтобы было понятнее, как выглядит расклад, вот таблица по всем «кинговским» премьерам года:
|
Название
|
Стартовые/текущие сборы
|
Бюджет
|
«Обезьяна»
|
68 млн
|
10 млн
|
«Долгая прогулка»
|
62 млн
|
20 млн
|
«Бегущий человек»
|
28,2 млн
|
110 млн
|
«Жизнь Чака»
|
19 млн
|
~25 млн
Тяжёлый соперник на соседнем сеансе
Ситуацию сильно усложнила премьера «Иллюзии обмана 3». Зрители выбрали блеск, фокусы и магию шоу — 21,3 млн только в США и такой же мировой старт, как у «Бегущего человека», но при меньшем бюджете. Маги съели часть аудитории, и боевик Райта стартовал ниже своих возможностей, пишет Soyuz.
Но шансы ещё есть
Несмотря на трудное начало, фильм может стать самым кассовым проектом Кинга в этом году — слишком большая разница между стартами других лент. Рейтинги тоже поддерживают: 65% от критиков на Rotten Tomatoes и 80% от зрителей, 6,8 на IMDb, 6,4 на «Кинопоиске».
2025 год вообще стал урожайным для Кинга — четыре полнометражки, два сериала. Зрители просто физически не успевают отдышаться. А «Бегущий человек» продолжает бежать — и, если не упадёт на последнем километре, ещё удивит.
