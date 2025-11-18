Кинг явно в ударе: 4 фильма и 2 сериала за 2025 год — это мощно: «Бегущий человек» вырывается вперед, но хватит ли ему дыхания на дистанции?

«Бегущий человек» ворвался в прокат так, будто бежал всю дистанцию ещё до старта. 17 миллионов долларов за первые выходные — лучший результат среди всех экранизаций Стивена Кинга в 2025 году.

«Обезьяна» отстала, «Долгая прогулка» уступила, «Жизнь Чака» даже близко не приблизилась. Но вот парадокс: рекорд есть, уверенности в успехе нет — фильм в прямом смысле бежит быстрее своей кассы.

Цена побега

У проекта бюджет такой, что его хочется держать в руках осторожно — 110 миллионов долларов. Самая дорогая экранизация Кинга в году. И при этом мировые сборы — 28,2 млн долларов. Для фильма Эдгара Райта с Гленом Пауэллом на главной роли ожидали, мягко говоря, больше. Аналитики вообще ставили планку на 20-миллионный старт в США.

Чтобы было понятнее, как выглядит расклад, вот таблица по всем «кинговским» премьерам года:

Название Стартовые/текущие сборы Бюджет «Обезьяна» 68 млн 10 млн «Долгая прогулка» 62 млн 20 млн «Бегущий человек» 28,2 млн 110 млн «Жизнь Чака» 19 млн ~25 млн

Тяжёлый соперник на соседнем сеансе

Ситуацию сильно усложнила премьера «Иллюзии обмана 3». Зрители выбрали блеск, фокусы и магию шоу — 21,3 млн только в США и такой же мировой старт, как у «Бегущего человека», но при меньшем бюджете. Маги съели часть аудитории, и боевик Райта стартовал ниже своих возможностей, пишет Soyuz.

Но шансы ещё есть

Несмотря на трудное начало, фильм может стать самым кассовым проектом Кинга в этом году — слишком большая разница между стартами других лент. Рейтинги тоже поддерживают: 65% от критиков на Rotten Tomatoes и 80% от зрителей, 6,8 на IMDb, 6,4 на «Кинопоиске».

2025 год вообще стал урожайным для Кинга — четыре полнометражки, два сериала. Зрители просто физически не успевают отдышаться. А «Бегущий человек» продолжает бежать — и, если не упадёт на последнем километре, ещё удивит.

