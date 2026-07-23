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Кинг в восторге от свежего хита Apple TV+, а в России про него почти никто не слышал: «Как будто Хичкок вернулся»

23 июля 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Максимальное удовольствие гарантировано»

Автор поделился впечатлением в Сети.

Стивен Кинг редко раздаёт комплименты — но если хвалит, к его мнению обычно прислушиваются. На этот раз он в восторге от свежего сериала Apple TV+. Проект «Максимальное удовольствие гарантировано» собрал высокие оценки на Западе, но в России о нём почти никто не слышал. И, судя по всему, напрасно.

Сюжет сериала «Максимальное удовольствие гарантировано»

Паула переживает развод. Борьба за опеку выматывает, жизнь рассыпается на части, и кажется, что хуже уже не будет. Но в один момент она становится свидетельницей сцены, которая кажется ей преступлением.

Полиция не верит, а близкие списывают происходящее с женщиной на нервное истощение. Даже сама Паула начинает сомневаться: а не показалось ли ей?

Тем не менее, она решает копать дальше. Постепенно цепочка приводит её к сети, где переплетаются шантаж, убийства и взрослые игры под прикрытием детского футбола.

Кадр из сериала «Максимальное удовольствие гарантировано»

Кинг о сериале

Неординарный сериал, сочетающий жанры детектива, драмы, экшена и даже комедии, заслужил признание на Западе. Уже вскоре после выхода первых серий на Apple TV+ зрители начали ставить проекту высокие оценки. Завершилась картина буквально недавно, получив в итоге рейтинг 7,3 на IMDb и 93% от критиков на RT. А еще — персональную похвалу от Стивена Кинга.

«"Бухта вдов" — хороший сериал, а "Максимальное удовольствие гарантировано" — ещё лучше. Как будто Хичкок вернулся, чтобы снять ещё один фильм. Татьяна Маслани просто великолепна: игра её эмоций на лице невероятна. Она мгновенно переходит от комического образа к ужасающему», — отметил писатель в соцсетях.

В России проект не получил широкой популярности. Тем не менее, на «Кинопоиске» у него 7,1, а редкие зрители, добравшиеся до релиза, остались впечатлены увиденным. В отзывах они хвалят актёрскую игру Татьяны Маслани, захватывающий сюжет и динамичность повествования, а еще баланс между драмой и экшеном.

«Очень крутой динамичный сериал. Не думал, что так понравится», «Мне всё нравится в этом сериале: сценарий, игра актёров, интрига, динамичность, операторская работа, сочная картинка, монтаж. Сериал плотно нашпигован экшн-сценами и не оставляет ни одного шанса, чтобы заскучать», — пишут рецензенты.

Ранее портал «Киноафиша» писал про топ-3 самых просматриваемых проекта на Okko.

Фото: Кадры из сериала «Максимальное удовольствие гарантировано»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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