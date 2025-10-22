«Кинг прочитал сценарий»: финал «Бегущего человека» с Пауэллом пришлось менять – всю «жесть» из книги показать не получится

В ноябре на экраны наконец-то выходит «Бегущий человек» Эдгара Райта – фантастический боевик с Гленом Пауэллом, снятый по роману Стивена Кинга, написанному под псевдонимом Ричард Бахман. И если в 1987 году история превратилась в глянцевое шоу с Арнольдом Шварценеггером, то теперь режиссёр «Типа крутых легавых» решил вернуть книгу к её мрачным истокам – но с другим концом.

Кровавое шоу будущего

Оригинальный роман «Бегущий человек» вышел в 1982 году и был совсем не тем весёлым экшеном, каким его сделал Голливуд.

Это антиутопия, где Америка утонула в бедности, телевидение стало обязательным, а главного героя, безработного Бена Ричардса, загоняют в телевизионную охоту насмерть.

Каждый день он должен скрываться от профессиональных убийц, пока миллионы зрителей следят за охотой на него. Кинг писал роман как социальный кошмар – с отчаянием, голодом и тотальной манипуляцией в медиа.

Новый финал неизбежен

В интервью журналу Film Stories Эдгар Райт признался, что самым тревожным моментом для него было отправить Кингу сценарий с изменённой концовкой.

В оригинале главный герой в финале угонял самолет и врезался на нем в здание. И по современным меркам, очевидно, это слишком болезненно перекликался с событиями начала XXI века.

Райт понимал: воспроизводить это буквально на экране нельзя. И хотя детали новой развязки держат в секрете, известно, что она отойдёт от шокирующего исхода книги, сохранив при этом её дух.

«Все знали с самого начала, что финал не будет таким же, как у романа, – говорил режиссёр. – И когда Стивен Кинг прочитал сценарий, он написал: “Я был очень любопытен, как вы справитесь с концовкой, и считаю, что вы сделали отличную работу”».

Что ж, Райт обещает больше реализма и меньше спандекса, а Стивен Кинг, судя по всему, впервые полностью доволен адаптацией. Что же придумал режиссёр для финала, узнаем 14 ноября, когда «Бегущий человек» стартует в прокате.

