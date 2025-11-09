Кинг дрожал в кресле кинотеатра на просмотре этого фильма, а для режиссера это стало наградой: «Для меня это "Оскар"»

Короля ужасов Стивена Кинга не так уж и просто напугать. С худшими человеческими кошарами он встречается с самых ранних лет, как только начал писать свои романы.

Кроме того, автор — в принципе большой поклонник жанра хоррора и никогда не пропускает новинки кино. Кинг часто признается, что сюжеты ужастиков стали избиты и точно никого не могут шокировать.

А ведь почти 20 лет, при просмотре одного очень популярного фильма, писатель буквально вжимался в кресло в кинотеатре от страха. И речь идет о «Лабиринте Фавна».

Сюжет фильма «Лабиринт Фавна»

Сюжет разворачивается в двух мирах одновременно. С одной стороны — суровая Испания 1944 года, где капитан Видаль преследует партизан. С другой — таинственное королевство фантазий.

Главная героиня Офелия приезжает с беременной матерью к отчиму-капитану. Между ними сразу возникает взаимная неприязнь.

В лесу девочка обнаруживает древний лабиринт. Там она встречает загадочного Фавна. Древнее существо открывает ей тайну: Офелия — не простая смертная, а пропавшая дочь подземного короля.

Стивен Кинг о фильме «Лабиринт Фавна»

«Лабиринт Фавна» сложно отнести к классическим ужасам. Это скорее мрачное фэнтези.

Однако атмосфера в картине действительно пугающая. Особенно впечатляет образ Бледного человека, который способен напугать даже взрослую аудиторию.

И для Гильермо дель Торо существовала одна особая оценка его творчества. Он посетил предпоказ фильма вместе со Стивеном Кингом. Режиссер не раз называл его своим любимым современным писателем.

Дель Торо позже признался: тот сеанс стал для него главным событием в карьере.

«Сидеть рядом с Кингом и видеть, как тот ерзает в кресле во время сцены с Бледным человеком, было ценнее любой награды. Для меня это "Оскар"», — сказал режиссер однажды.

