Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Киллиан Мерфи впервые рассказал о своей роли в сиквеле «28 дней спустя»: «Думаю, я нечто большее»

Киллиан Мерфи впервые рассказал о своей роли в сиквеле «28 дней спустя»: «Думаю, я нечто большее»

4 октября 2025 15:13
Кадр из фильма «28 дней спустя»

По словам актера, его герой будет иметь важное значение в сюжете.

Звезда оригинального фильма «28 дней спустя» Киллиан Мерфи дал смутные намеки на будущее своего героя во франшизе. Появления персонажа очень ждали фанаты истории, но релиз этого года, «28 лет спустя», обошелся без участия актера.

Теперь, по словам Мерфи, все может измениться. Мало того, что он точно возникнет на экране в следующем сиквеле, так еще, по всей видимости, будет иметь там большое значение.

Киллиан Мерфи в фильме «28 лет спустя: Храм из костей»

В интервью Variety актер сделал несколько заявлений по поводу возвращения к роли Джима в фильме «28 лет спустя: Храм из костей». Хотя подробности Мерфи раскрывать отказался, все же он сумел оставить многозначительные намеки.

«Я появляюсь в фильме совсем ненадолго, но я очень горжусь этой работой», — заявил актер.

Также он ответил на вопрос, будет ли его герой всего лишь одним из зомби или все же более важной фигурой.

«Думаю, я нечто большее. Но все зависит от точки зрения», — уклончиво сказал Мерфи.

Кадр из фильма «28 дней спустя»

Киллиан Мерфи в роли Джима

В фильме «28 дней спустя» 2002 года Мерфи сыграл Джима, обычного курьера, который выходит из комы и обнаруживает, что его когда-то оживленный родной Лондон полностью превратился в город зомби. Лента имела огромный успех, собрав более 82 миллионов долларов во время проката при сравнительно скромном бюджете в 8 млн.

Фильм также получил восторженные отзывы как критиков, так и зрителей, не говоря уже о многочисленных крупных профессиональных наградах. Пять лет спустя вышел сиквел — «28 недель спустя», но Мерфи в нем не вернулся.

В этом году в прокате появился сиквел «28 лет спустя», опять же без участия актера, несмотря на все попытки фанатов рассмотреть его в одном из зомби. Но в следующей ленте герой Мерфи точно появится в сюжете.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 8 загадок фильма «28 лет спустя».

Фото: Кадры из фильма «28 дней спустя» (2002)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Капризы, драки и срыв съемок: выходки этой голливудской звезды едва не поставили крест на первом «Хищнике» Капризы, драки и срыв съемок: выходки этой голливудской звезды едва не поставили крест на первом «Хищнике» Читать дальше 4 октября 2025
Культовая дилогия 2000-х возвращается на экраны спустя 20 лет: теперь все зависит от Николаса Кейджа Культовая дилогия 2000-х возвращается на экраны спустя 20 лет: теперь все зависит от Николаса Кейджа Читать дальше 4 октября 2025
Замену Найтли в новых «Пиратах Карибского моря» уже нашли: имя этой блондинки знает весь мир Замену Найтли в новых «Пиратах Карибского моря» уже нашли: имя этой блондинки знает весь мир Читать дальше 3 октября 2025
«Я облажалась»: звезда «Темного рыцаря» честно призналась, как испортила шедевр Нолана о Бэтмене «Я облажалась»: звезда «Темного рыцаря» честно призналась, как испортила шедевр Нолана о Бэтмене Читать дальше 3 октября 2025
Похожа даже внешне: в Сети выбрали идеальную актрису на роль нового Волан-де-Морта Похожа даже внешне: в Сети выбрали идеальную актрису на роль нового Волан-де-Морта Читать дальше 1 октября 2025
Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл Читать дальше 5 октября 2025
В этой битве победитель только один: кто выжил бы в схватке Терминатора Т-800 и Робокопа? В этой битве победитель только один: кто выжил бы в схватке Терминатора Т-800 и Робокопа? Читать дальше 5 октября 2025
Почему андроидов в «Чужом» назвали по буквам алфавита: дело не в хронологии франшизы Почему андроидов в «Чужом» назвали по буквам алфавита: дело не в хронологии франшизы Читать дальше 5 октября 2025
В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки Читать дальше 4 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше