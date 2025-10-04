Киллиан Мерфи впервые рассказал о своей роли в сиквеле «28 дней спустя»: «Думаю, я нечто большее»

По словам актера, его герой будет иметь важное значение в сюжете.

Звезда оригинального фильма «28 дней спустя» Киллиан Мерфи дал смутные намеки на будущее своего героя во франшизе. Появления персонажа очень ждали фанаты истории, но релиз этого года, «28 лет спустя», обошелся без участия актера.

Теперь, по словам Мерфи, все может измениться. Мало того, что он точно возникнет на экране в следующем сиквеле, так еще, по всей видимости, будет иметь там большое значение.

Киллиан Мерфи в фильме «28 лет спустя: Храм из костей»

В интервью Variety актер сделал несколько заявлений по поводу возвращения к роли Джима в фильме «28 лет спустя: Храм из костей». Хотя подробности Мерфи раскрывать отказался, все же он сумел оставить многозначительные намеки.

«Я появляюсь в фильме совсем ненадолго, но я очень горжусь этой работой», — заявил актер.

Также он ответил на вопрос, будет ли его герой всего лишь одним из зомби или все же более важной фигурой.

«Думаю, я нечто большее. Но все зависит от точки зрения», — уклончиво сказал Мерфи.

Киллиан Мерфи в роли Джима

В фильме «28 дней спустя» 2002 года Мерфи сыграл Джима, обычного курьера, который выходит из комы и обнаруживает, что его когда-то оживленный родной Лондон полностью превратился в город зомби. Лента имела огромный успех, собрав более 82 миллионов долларов во время проката при сравнительно скромном бюджете в 8 млн.

Фильм также получил восторженные отзывы как критиков, так и зрителей, не говоря уже о многочисленных крупных профессиональных наградах. Пять лет спустя вышел сиквел — «28 недель спустя», но Мерфи в нем не вернулся.

В этом году в прокате появился сиквел «28 лет спустя», опять же без участия актера, несмотря на все попытки фанатов рассмотреть его в одном из зомби. Но в следующей ленте герой Мерфи точно появится в сюжете.

