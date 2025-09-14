Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Киллиан Мерфи — идеальный кандидат на роль Волан-де-Морта: и актер наконец ответил на эти слухи

Киллиан Мерфи — идеальный кандидат на роль Волан-де-Морта: и актер наконец ответил на эти слухи

14 сентября 2025 11:50
Кадр из сериала «Острые козырьки»

Одна реплика разбила сердца фанатов.

Больше всего остального фанатов «Гарри Поттера» интересует, кто станет главным антагонистом сериала. Волан-де-Морт в своем истинном облике появится только в четвертом сезоне. А до этого зрителям остается только гадать, кто же сыграет его.

И главный кандидат в социальных сетях — Киллиан Мерфи. Но что же он думает об этом?

Что сказал Киллиан Мёрфи

Фанаты «Гарри Поттера» были всерьез уверены: Киллиан Мёрфи может сыграть Лорда Волан-де-Морта в грядущем сериале HBO. Но сам актер в интервью подкасту Happy Sad Confused быстро разрушил эти надежды.

«Мои дети иногда показывают мне это, но нет, я ничего об этом не знаю. Также я хочу сказать, что очень сложно следовать за всем, что делает Ральф Файнс. Этот человек — абсолютная легенда актерского мастерства. Так что удачи тому, кто займет это место», — признался актер.

Новый каст главных героев

Пока вокруг роли Тёмного Лорда остаётся интрига, HBO уже объявило исполнителей ключевых персонажей. Гарри Поттера сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону — Арабелла Стэнтон, а Рона — Аластер Стаут.

На роль директора Хогвартса Альбуса Дамблдора утверждён Джон Литгоу — шестикратный лауреат «Эмми» и обладатель «Тони». Профессора Макгонагалл сыграет Джанет Мактир, а Снейпа — Папа Эссиеду, известный по «Я могу тебя уничтожить».

Что обещают создатели

Шоураннер Франческа Гардинер подчеркивает, что в сериале сохранён канонический возраст персонажей:

«В 1991 году Снейпу был 31 год — это совсем другая атмосфера».

Режиссер Марк Майлод обещает показать «глубины и закоулки Хогвартса», а сама Джоан Роулинг уверяет, что в формате телесериала можно достичь «новой глубины и детализации».

Когда ждать премьеру

Съёмки проходят на студии Warner Bros. в Ливсдене. Проект описывается как «десятилетний сериал» и станет максимально точной адаптацией книг. Премьера «Гарри Поттера» на HBO и HBO Max ожидается в 2027 году.

Ранее мы писали: Для осенних вечеров идеально подходит этот новый сериал от Netflix: вышел недавно, а рейтинг уже 80%.

Фото: Кадр из сериала «Острые козырьки»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился Читать дальше 29 сентября 2025
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Читать дальше 28 сентября 2025
Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Читать дальше 28 сентября 2025
Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Читать дальше 27 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Читать дальше 27 сентября 2025
Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше