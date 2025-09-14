Киллиан Мерфи — идеальный кандидат на роль Волан-де-Морта: и актер наконец ответил на эти слухи

Больше всего остального фанатов «Гарри Поттера» интересует, кто станет главным антагонистом сериала. Волан-де-Морт в своем истинном облике появится только в четвертом сезоне. А до этого зрителям остается только гадать, кто же сыграет его.

И главный кандидат в социальных сетях — Киллиан Мерфи. Но что же он думает об этом?

Что сказал Киллиан Мёрфи

Фанаты «Гарри Поттера» были всерьез уверены: Киллиан Мёрфи может сыграть Лорда Волан-де-Морта в грядущем сериале HBO. Но сам актер в интервью подкасту Happy Sad Confused быстро разрушил эти надежды.

«Мои дети иногда показывают мне это, но нет, я ничего об этом не знаю. Также я хочу сказать, что очень сложно следовать за всем, что делает Ральф Файнс. Этот человек — абсолютная легенда актерского мастерства. Так что удачи тому, кто займет это место», — признался актер.

Новый каст главных героев

Пока вокруг роли Тёмного Лорда остаётся интрига, HBO уже объявило исполнителей ключевых персонажей. Гарри Поттера сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону — Арабелла Стэнтон, а Рона — Аластер Стаут.

На роль директора Хогвартса Альбуса Дамблдора утверждён Джон Литгоу — шестикратный лауреат «Эмми» и обладатель «Тони». Профессора Макгонагалл сыграет Джанет Мактир, а Снейпа — Папа Эссиеду, известный по «Я могу тебя уничтожить».

Что обещают создатели

Шоураннер Франческа Гардинер подчеркивает, что в сериале сохранён канонический возраст персонажей:

«В 1991 году Снейпу был 31 год — это совсем другая атмосфера».

Режиссер Марк Майлод обещает показать «глубины и закоулки Хогвартса», а сама Джоан Роулинг уверяет, что в формате телесериала можно достичь «новой глубины и детализации».

Когда ждать премьеру

Съёмки проходят на студии Warner Bros. в Ливсдене. Проект описывается как «десятилетний сериал» и станет максимально точной адаптацией книг. Премьера «Гарри Поттера» на HBO и HBO Max ожидается в 2027 году.

