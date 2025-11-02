Киану Ривз в роли Константина был хорош, но почему до сих пор не сняли продолжение? 20 лет обещают — и все никак

Меню
2 ноября 2025 13:17
Кадр из фильма «Константин: Повелитель тьмы»

Но слухи по-прежнему ходят.

Когда «Константин: Повелитель тьмы» вышел в 2005 году, публика не знала, как к нему относиться. Это был не супергеройский боевик и не чистый хоррор, а мрачное, стильное фэнтези с философским подтекстом, где ангелы курят, демоны носят деловые костюмы, а Киану Ривз ходит по аду в плаще.

Тогда фильм собрал умеренные кассовые сборы и получил противоречивые отзывы, но со временем стал культовой классикой, а сегодня к нему возвращаются с особым вниманием.

Почему «Константин» опередил время

В середине нулевых аудитория ещё не была готова к герою, который выглядит как рок-звезда и ведёт себя как человек, давно уставший от мира. Комикс DC «Hellblazer» задумывался именно таким — грязным, саркастичным, антигеройским, и Киану сыграл его по-своему: не британцем, а холодным американцем, вечно балансирующим между адом и человечностью.

Именно эта интонация сделала фильм особенным. Визуальная режиссура Фрэнсиса Лоуренса, операторская работа и адский дизайн, где городские улицы переходят в мир демонов, выглядели тогда почти революционно. Но критики ожидали другого — и не поняли, что перед ними будущая легенда.

Второе дыхание и новая волна интереса

С годами «Константин» обрел статус фильма, который не состарился, а наоборот — раскрылся. Когда супергеройский жанр заполнили идеальные бойцы и правильные мессии, зрителям вдруг захотелось чего-то иного — мрачного, ироничного, с дымом, кровью и моральными сомнениями.

С тех пор запрос на возвращение героя не утихает. Ещё в 2011 году Лоуренс признавался, что мечтает снять «по-настоящему жёсткую и страшную версию», а Киану Ривз в 2021 году на шоу Стивена Колберта сказал:

«Я бы с удовольствием снова сыграл Джона Константина».

Когда же Петер Стормаре (тот самый Сатана с босыми ногами и ледяной ухмылкой) в 2020 году выложил пост с подписью «Продолжение в разработке», фанаты буквально взорвали соцсети.

Что известно сейчас

По словам главы DC Studios Джеймса Ганна, сценарист Акива Голдсман и Фрэнсис Лоуренс действительно работают над сиквелом. Киану Ривз, по слухам, готов вернуться. А значит, шанс увидеть Джона Константина XXI века — циничного, постаревшего, но всё ещё дерзкого экзорциста — остаётся вполне реальным.

Если проект всё же состоится, он может стать редким случаем, когда Голливуд не просто ностальгирует, а исправляет собственную ошибку. Ведь «Константин» заслужил продолжение уже давно.

Ранее мы писали: Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора.

Фото: Кадр из фильма «Константин: Повелитель тьмы»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
