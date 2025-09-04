После выхода «Балерины» на повестку кинодня вновь всплыла фанатская теория, которая довольно давно держится на плаву.
Речь о предположении, что Джон Уик — это не просто киллер, а… новая инкарнация Нео из «Матрицы», застрявшего в симуляции. И если сначала это казалось шуткой, то теперь детали складываются в довольно логичную картину.
Отсылка, которую нельзя не заметить
Во второй части «Джона Уика» (2017) герой произносит фразу: «Мне нужно оружие. Много оружия». Эти слова фанаты узнали моментально — их же говорил Нео в «Матрице» (1999).
Это не случайность: Киану Ривз, Лоуренс Фишборн и визуальные переклички — всё словно намекает на то, что история продолжается, просто в другом виде. Ну, по крайней мере, так полагают преверженцы данной теории.
Убийца как средство отвлечения
Согласно теории, события после «Матрицы: Революция» (2003) завершились вовсе не смертью героя.
Машины поместили Нео в новую симуляцию, стерев воспоминания и превратив его в Джона Уика.
Бесконечные драки, утрата жены, культ Векселя — всё это, по сути, замкнутый цикл, созданный, чтобы занять разум Избранного и не дать ему проснуться.
А что, если это работает?
Сверхспособности Уика, его способность переживать пули, падения, почти сверхчеловеческая реакция — легко объясняются остатками «матричных» навыков.
Даже внешне Нео из «Матрицы: Воскрешение» (2021) всё больше похож на Уика: длинные волосы, борода, взгляд, будто он знает то, что не знает никто.
Теория, в которую хочется верить
Даже если студии никогда не объединят эти вселенные, зрителям никто не мешает видеть больше, чем написано в титрах. Уик и Нео — это две стороны одной монеты, и сама по себе эта мысль делает повторные просмотры интереснее.
Особенно если принять, что Киану Ривз — не актёр, а тот самый вечный код.
