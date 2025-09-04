Поклонники нашли слишком много совпадений, чтобы на это можно было просто закрыть глаза.

После выхода «Балерины» на повестку кинодня вновь всплыла фанатская теория, которая довольно давно держится на плаву.

Речь о предположении, что Джон Уик — это не просто киллер, а… новая инкарнация Нео из «Матрицы», застрявшего в симуляции. И если сначала это казалось шуткой, то теперь детали складываются в довольно логичную картину.

Отсылка, которую нельзя не заметить

Во второй части «Джона Уика» (2017) герой произносит фразу: «Мне нужно оружие. Много оружия». Эти слова фанаты узнали моментально — их же говорил Нео в «Матрице» (1999).

Это не случайность: Киану Ривз, Лоуренс Фишборн и визуальные переклички — всё словно намекает на то, что история продолжается, просто в другом виде. Ну, по крайней мере, так полагают преверженцы данной теории.

Убийца как средство отвлечения

Согласно теории, события после «Матрицы: Революция» (2003) завершились вовсе не смертью героя.

Машины поместили Нео в новую симуляцию, стерев воспоминания и превратив его в Джона Уика.

Бесконечные драки, утрата жены, культ Векселя — всё это, по сути, замкнутый цикл, созданный, чтобы занять разум Избранного и не дать ему проснуться.

А что, если это работает?

Сверхспособности Уика, его способность переживать пули, падения, почти сверхчеловеческая реакция — легко объясняются остатками «матричных» навыков.

Даже внешне Нео из «Матрицы: Воскрешение» (2021) всё больше похож на Уика: длинные волосы, борода, взгляд, будто он знает то, что не знает никто.

Теория, в которую хочется верить

Даже если студии никогда не объединят эти вселенные, зрителям никто не мешает видеть больше, чем написано в титрах. Уик и Нео — это две стороны одной монеты, и сама по себе эта мысль делает повторные просмотры интереснее.

Особенно если принять, что Киану Ривз — не актёр, а тот самый вечный код.

