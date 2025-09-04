Меню
Киану Ривз снова в симуляции? Джон Уик это все еще Нео из «Матрицы» — очень убедительная фанатская теория

4 сентября 2025 09:25
Кадры из фильма «Джон Уик 2»

Поклонники нашли слишком много совпадений, чтобы на это можно было просто закрыть глаза.

После выхода «Балерины» на повестку кинодня вновь всплыла фанатская теория, которая довольно давно держится на плаву.

Речь о предположении, что Джон Уик — это не просто киллер, а… новая инкарнация Нео из «Матрицы», застрявшего в симуляции. И если сначала это казалось шуткой, то теперь детали складываются в довольно логичную картину.

Отсылка, которую нельзя не заметить

Во второй части «Джона Уика» (2017) герой произносит фразу: «Мне нужно оружие. Много оружия». Эти слова фанаты узнали моментально — их же говорил Нео в «Матрице» (1999).

Это не случайность: Киану Ривз, Лоуренс Фишборн и визуальные переклички — всё словно намекает на то, что история продолжается, просто в другом виде. Ну, по крайней мере, так полагают преверженцы данной теории.

Убийца как средство отвлечения

Согласно теории, события после «Матрицы: Революция» (2003) завершились вовсе не смертью героя.

Машины поместили Нео в новую симуляцию, стерев воспоминания и превратив его в Джона Уика.

Бесконечные драки, утрата жены, культ Векселя — всё это, по сути, замкнутый цикл, созданный, чтобы занять разум Избранного и не дать ему проснуться.

А что, если это работает?

Сверхспособности Уика, его способность переживать пули, падения, почти сверхчеловеческая реакция — легко объясняются остатками «матричных» навыков.

Даже внешне Нео из «Матрицы: Воскрешение» (2021) всё больше похож на Уика: длинные волосы, борода, взгляд, будто он знает то, что не знает никто.

Теория, в которую хочется верить

Даже если студии никогда не объединят эти вселенные, зрителям никто не мешает видеть больше, чем написано в титрах. Уик и Нео — это две стороны одной монеты, и сама по себе эта мысль делает повторные просмотры интереснее.

Особенно если принять, что Киану Ривз — не актёр, а тот самый вечный код.

Фото: Кадры из фильма «Джон Уик 2»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
