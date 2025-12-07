Киану Ривз отказался от 12 млн долларов за роль в этом фильме с Буллок и попал в «черный список» на 10 лет: его спасла только «Матрица»

Карьера Киану Ривза — это как захватывающие американские горки, а не ровная дорога к славе. После оглушительного успеха «Матрицы» в конце 90-х, где он стал иконой целого поколения, его профессиональный путь пошёл на спад. Наступили 2000-е, и Ривз, казалось, надолго застрял в полосе не самых удачных проектов, которые критики встречали прохладно.

Создавалось впечатление, что слава Нео навсегда осталась в прошлом. Но Голливуд любит эффектные возвращения, и Киану Ривз блестяще это доказал.

Его карьера совершила головокружительный кульбит благодаря, казалось бы, неперспективному проекту — скромному экшну «Джон Уик» в 2014 году. Роль молчаливого, несломленного киллера, переживающего личную трагедию, неожиданно стала для него идеальной. Фильм, снятый с чистой любовью к жанру, не просто выстрелил в прокате, а запустил целую франшизу и породил новый культ.

А ведь сделать себя звездой боевиков Ривз мог и раньше. После успеха «Скорости» в начале 90-х он получил приглашение в сиквел, но отказался и настроил против себя крупную киностудию.

Почему Киану Ривз отказаля от фильма «Скорость 2»

После оглушительного успеха первого боевика в 1994-м году студия 20th Century Fox конечно же загорелась идеей сиквела. Но тут их ждал сюрприз: главная звезда оригинала, Киану Ривз, наотрез отказался возвращаться к роли офицера Джека Трэйвена.

Лишь спустя много лет актёр раскрыл причину этого жёсткого отказа. Всё дело было в сценарии, который показался ему откровенно нелепым. Даже перспектива снова работать с Буллок и астрономический на тот момент гонорар в 12 миллионов долларов не переубедили его.

Как объяснил Ривз, сама концепция — связать название «Скорость» с гигантским океанским лайнером — была для него абсурдной.

«Круизный лайнер даже медленнее автобуса. Ребята, я вас люблю, но я просто не могу на это пойти, такой это бред», — такими, по воспоминаниям, были его слова создателям фильма.

Это принципиальное решение дорого ему стоило. Студия Fox восприняла отказ как личную обиду и, по сути, внесла Ривза в свой «чёрный список». Более десяти лет одна из крупнейших голливудских студий не предлагала ему никаких ролей.

Актеры фильма «Скорость 2»

Впрочем, Ривз о своем решении вряд ли пожалел, в отличие от тех, кто все же снялся в картине. Джейсон Патрик, заменивший актера, дал своё согласие лишь при одном условии: сценарий кардинально перепишут.

Но когда он прибыл на съёмочную площадку спустя три месяца, оказалось, что в тексте не поменялось ни строчки. Контракт, однако, был уже подписан, и актёру пришлось исполнить роль. Позже он признавался, что этот опыт был для него «совершенно несчастным и удручающим».

Сандра Буллок, вернувшаяся к своей героине, тоже не питает тёплых чувств к сиквелу. В одном из интервью она прямо назвала фильм «самой большой ерундой из когда-либо созданных». Её мотив был практичен: гонорар за роль позволил профинансировать другой, куда более важный для неё проект — драму «Проблески надежды».

А карьера Ривза от отсутствия «Скорости 2», рейтинг у которой и сейчас лишь 4,0, только выиграла. Уже через два года на экраны триумфально вышла «Матрица», которая навсегда превратила в культовую икону. И студии 20th Century Fox ничего не оставалось, как добровольно позже исключить Ривза из «черного» списка и предлагать ему роли.

