Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кевин Костнер не зря трижды отказывался от съемок в этом фильме: от ленты камня на камне не оставили и зрители, и критики

Кевин Костнер не зря трижды отказывался от съемок в этом фильме: от ленты камня на камне не оставили и зрители, и критики

30 сентября 2025 14:15
Кадр из фильма «Преступник»

Актер сыграл нетипичного героя — и напрасно.

К 2010-м годам за Кевином Костнером закрепился определенный образ — он играл надежных мужчин, выступающих защитниками других персонажей. Достаточно вспомнить его роли мудрого отца в блокбастере «Человек из стали» или командира-наставника в фильме «Джек Райан: Теория хаоса».

Но среди довольно заметных работ была и откровенно неудачная. Причем, Костнер сразу чувствовал, что у него не сложится с этой ролью и даже несколько раз от работы отказывался.

Сюжет фильма «Преступник»

В центре сюжета «Преступника» — смелый научный эксперимент. После гибели агента ЦРУ Билли Поупа, учёный Фрэнкс получает необычное задание: пересадить память погибшего в сознание другого человека. Для этого выбирают идеального «носителя» — опасного преступника Джерико Стюарта, отбывающего тюремный срок.

В памяти Билли зашифрованы жизненно важные данные: местонахождение хакера «Голландца», взломавшего систему управления американскими ракетами. За этой же информацией охотится и международный террорист Хавьер Хаймдаль.

После операции с Джерико начинают происходить удивительные перемены. Чужая память приносит не только информацию, но и эмоции — он впервые ощущает любовь к семье погибшего агента. Постепенно в душе закоренелого преступника просыпаются новые качества, включая готовность к самопожертвованию, что кардинально меняет ход событий.

Кадр из фильма «Преступник»

Кевин Костнер о фильме «Преступник»

Актер признавался, что абсолютно не подходил на роль Джерико, и был удивлен, когда создатели ленты настаивали на его участии. В кадре Костнер сыграл настоящего мерзавца, который убивал и грозил насилием женщине, чей дом он грабил.

«Я отказывался два или три раза. Для меня это был невероятный выход из зоны комфорта. Но затем я посмотрел в зеркало и понял, что могу сыграть такой уровень жестокости», — рассказал Костнер в одном из интервью.

Но старания актера не оправдались: триллер едва отбил затраты на производство, но не окупился, а критики разгромили его в рецензиях. Сейчас у него всего 30% на RT. Напрасно актер не поверил интуиции.

Ранее портал «Киноафиша» писал про три знаковые роли Кевина Костнера.

Фото: Кадры из фильма «Преступник» (2016)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Похожа даже внешне: в Сети выбрали идеальную актрису на роль нового Волан-де-Морта Похожа даже внешне: в Сети выбрали идеальную актрису на роль нового Волан-де-Морта Читать дальше 1 октября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы Читать дальше 2 октября 2025
4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности 4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности Читать дальше 2 октября 2025
Был Кеном, стал героем галактики: секретная роль Гослинга в «Звездном истребителе» уже не такая уж и секретная Был Кеном, стал героем галактики: секретная роль Гослинга в «Звездном истребителе» уже не такая уж и секретная Читать дальше 1 октября 2025
От санскрита до Пандоры: что на самом деле значит слово «Аватар» и почему Джеймс Кэмерон выбрал его для своей саги От санскрита до Пандоры: что на самом деле значит слово «Аватар» и почему Джеймс Кэмерон выбрал его для своей саги Читать дальше 30 сентября 2025
Она улыбалась и убивала: почему Т-Х — самый страшный Терминатор в истории и как она оставила позади даже Т-1000 Она улыбалась и убивала: почему Т-Х — самый страшный Терминатор в истории и как она оставила позади даже Т-1000 Читать дальше 30 сентября 2025
Эта теория меняет все во вселенной «Чужого»: в Сети нашли доказательства того, что корабли Инженеров — живые Эта теория меняет все во вселенной «Чужого»: в Сети нашли доказательства того, что корабли Инженеров — живые Читать дальше 30 сентября 2025
От жуткой сцены аварии с Питтом в «Формуле 1» захватило дух: а ведь этот сюжет списан с трагедии реального гонщика От жуткой сцены аварии с Питтом в «Формуле 1» захватило дух: а ведь этот сюжет списан с трагедии реального гонщика Читать дальше 30 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше