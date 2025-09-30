Кевин Костнер не зря трижды отказывался от съемок в этом фильме: от ленты камня на камне не оставили и зрители, и критики

К 2010-м годам за Кевином Костнером закрепился определенный образ — он играл надежных мужчин, выступающих защитниками других персонажей. Достаточно вспомнить его роли мудрого отца в блокбастере «Человек из стали» или командира-наставника в фильме «Джек Райан: Теория хаоса».

Но среди довольно заметных работ была и откровенно неудачная. Причем, Костнер сразу чувствовал, что у него не сложится с этой ролью и даже несколько раз от работы отказывался.

Сюжет фильма «Преступник»

В центре сюжета «Преступника» — смелый научный эксперимент. После гибели агента ЦРУ Билли Поупа, учёный Фрэнкс получает необычное задание: пересадить память погибшего в сознание другого человека. Для этого выбирают идеального «носителя» — опасного преступника Джерико Стюарта, отбывающего тюремный срок.

В памяти Билли зашифрованы жизненно важные данные: местонахождение хакера «Голландца», взломавшего систему управления американскими ракетами. За этой же информацией охотится и международный террорист Хавьер Хаймдаль.

После операции с Джерико начинают происходить удивительные перемены. Чужая память приносит не только информацию, но и эмоции — он впервые ощущает любовь к семье погибшего агента. Постепенно в душе закоренелого преступника просыпаются новые качества, включая готовность к самопожертвованию, что кардинально меняет ход событий.

Кевин Костнер о фильме «Преступник»

Актер признавался, что абсолютно не подходил на роль Джерико, и был удивлен, когда создатели ленты настаивали на его участии. В кадре Костнер сыграл настоящего мерзавца, который убивал и грозил насилием женщине, чей дом он грабил.

«Я отказывался два или три раза. Для меня это был невероятный выход из зоны комфорта. Но затем я посмотрел в зеркало и понял, что могу сыграть такой уровень жестокости», — рассказал Костнер в одном из интервью.

Но старания актера не оправдались: триллер едва отбил затраты на производство, но не окупился, а критики разгромили его в рецензиях. Сейчас у него всего 30% на RT. Напрасно актер не поверил интуиции.

