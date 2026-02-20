Меню
«Кэрри» Стивена Кинга возвращается: Prime Video готовит самую мистическую премьеру осени 2026 — тут подробности о мини-сериале

20 февраля 2026 14:44
Кадр из фильма «Кэрри» (1976)

Сейчас уже вовсю монтируют.

Фанаты Стивена Кинга могут выдохнуть и наконец порадоваться. Долгое время вокруг новой версии «Кэрри» ходили слухи, но теперь всё официально: у мистического сериала появилась конкретная точка в календаре. Проект, о котором говорили почти год, выходит из тени.

О сроках рассказала Кэти Сакхофф на фестивале Fan Expo Vancouver. Актриса подтвердила, что премьера состоится в октябре 2026 года на Prime Video. Съёмки прошли в Ванкувере с июня по октябрь 2025 года, и сейчас сериал находится на стадии постпродакшна.

Шоураннером выступает Майк Флэнаган, уже работавший с прозой Кинга в «Игре Джералда» и «Докторе Сне». По словам Сакхофф, зрителей ждёт не просто очередной ремейк, а по-настоящему тревожная история с акцентом на психологию.

В центре сюжета остаётся Кэрри Уайт — замкнутая школьница с телекинезом, доведённая до предела одноклассниками и религиозной матерью.

Главную роль сыграла Саммер Х. Хауэлл, в касте также Мэттью Лиллард и Саманта Слойан. Судя по настроению команды, новая «Кэрри» станет одной из самых мрачных интерпретаций романа 1974 года. Октябрь уже выглядит особенно тревожно.

Фото: Кадр из фильма «Кэрри» (1976)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
