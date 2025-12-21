Меню
Кэмерон третий фильм пытается его убить, и все никак: так что стало с Куоритчем в финале «Аватара: Пламя и пепел»?

21 декабря 2025 14:44
Кадр из фильма «Аватар»

Этот персонаж уже стал мемом в соцсетях.

В финале «Аватара: Пламя и пепел» Джеймс Кэмерон вновь оставляет зрителей с ощущением дежавю: кажется, Куорич погиб — и снова слишком эффектно, чтобы это было правдой. Персонаж Майлз Куорич, сыгранный Стивеном Лэнгом, падает в огненную пропасть после дуэли с Джейком Салли, и сцена подаётся как финальная точка. Но именно в этот момент франшиза подмигивает зрителю.

Почему Куорич — самый «неубиваемый» злодей «Аватара»

Куорич уже умирал — в первом фильме, в «Аватаре», — и вернулся в виде рекомбинанта в сиквеле «Аватар: Путь воды». Он должен был утонуть — но его спас Паук. Теперь он падает в огонь, смеясь, как персонаж, который знает: это ещё не конец. Для Кэмерона смерть Куорича — не сюжетный факт, а драматическая пауза.

Как именно его могли спасти

Вариантов больше, чем кажется. У Куорича есть банши, и во вселенной «Аватара» это универсальный аргумент против гибели «за кадром». Кроме того, рядом остаётся Варанг — воительница клана Мангкван, сыгранная Уной Чаплин. Её судьба в фильме также намеренно оставлена открытой, а их странный союз — одна из ключевых линий «Пламени и пепла». Слишком многое завязано на этих персонажах, чтобы просто сжечь их в финале.

Почему Кэмерон не даёт однозначного ответа

Сам Джеймс Кэмерон уже говорил, что судьба следующих фильмов зависит от кассовых сборов. «Пламя и пепел» — потенциальная развилка: если продолжения не будет, зритель может поверить в гибель Куорича; если будут «Аватар 4» и «Аватар 5», он почти гарантированно вернётся. Это редкий случай, когда открытый финал работает и как художественный приём, и как страховка для франшизы.

Итак, он мёртв?

Почти наверняка — нет. В мире «Аватара» по-настоящему умирают только те персонажи, чью историю Кэмерон действительно завершил. А история Майлза Куорича, судя по всему, ещё далека от финала.

Ранее мы писали: Астрофизик посмотрел 9 научно-фантастических проектов и выделил только один: и это хит от Prime Video на 6 сезонов.

Фото: Кадр из фильма «Аватар»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
