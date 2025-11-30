Кэмерон поклялся на крови, что снимет продолжение этого фильма: и это несмотря на кассовый провал с бюджетом в 200 млн долларов

Но у проекта есть свой фандом, который ждет сиквел.

История с «Алитой: Боевым ангелом» давно превратилась в легенду о несбывшихся обещаниях Голливуда. Проект запускался ещё в 2003 году, буксовал на месте больше десяти лет и наконец вышел в 2019-м — к восторгу фанатов и скепсису критиков. Финансовый итог оказался туманным: мировые 405 млн долларов при бюджете до 200 млн — цифры, которые трудно назвать победой.

Но в свежем интервью Empire Джеймс Кэмерон неожиданно подтвердил: продолжение будет. И не просто будет — он «поклялся на крови» Роберту Родригесу, что доведёт историю до следующей части. Такой формулировки Кэмерон себе обычно не позволяет.

Почему именно сейчас

Причина проста: график. «Аватар: Огонь и пепел» уже почти на финише постпродакшна, и после его премьеры в декабре у Кэмерона впервые за долгие годы намечается окно. Именно тогда он сможет переключиться на «Алиту».

А главное — теперь ему даже не придётся летать по миру, чтобы работать с Родригесом: их дома в Остине находятся всего в пяти километрах друг от друга. Сам Кэмерон признаёт, что такая близость позволит им «подойти к проекту серьёзно».

Родригес готов давно — и буквально стоит на пороге Железного города

Если продолжение когда-то и тормозило, так точно не из-за режиссёра. Родригес неоднократно говорил, что вернуться в этот мир мечтает. И у него всё для этого есть: на парковке его студии до сих пор стоят декорации Железного города, включая семь улиц с потолками высотой шесть метров. Он даже называл это «самой большой съёмочной площадкой в стране».

То есть «Алита 2» технически может стартовать хоть завтра — достаточно Кэмерона в кресле продюсера.

Почему продолжение так долго оставалось под вопросом

У фильма было слишком много «если»:

слияние Disney и Fox,

неопределённость с кассовыми сборами,

споры о верности манге Юкито Кисиро,

приоритеты Кэмерона, полностью занявшегося вселенной «Аватара».

Каждый из этих факторов по отдельности мог похоронить проект. Но фанаты были настойчивее. За шесть лет в сети выросло огромное комьюнити, требующее сиквел.

И, судя по всему, их энергия сработала.

Финальный вывод

Слова Кэмерона — не просто дружеское обещание. Это первый за многие годы чёткий и подтверждённый сигнал, что франшиза жива. И что у Алиты действительно будет шанс продолжить свой путь.

Если режиссёр не переключится на другие проекты вроде «Последнего поезда из Хиросимы», то анонс «Алиты 2» — вопрос времени. И, похоже, ждать этого момента осталось недолго.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».