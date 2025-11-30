Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кэмерон поклялся на крови, что снимет продолжение этого фильма: и это несмотря на кассовый провал с бюджетом в 200 млн долларов

Кэмерон поклялся на крови, что снимет продолжение этого фильма: и это несмотря на кассовый провал с бюджетом в 200 млн долларов

30 ноября 2025 16:40
Кадр из фильма «Алита: Боевой ангел»

Но у проекта есть свой фандом, который ждет сиквел.

История с «Алитой: Боевым ангелом» давно превратилась в легенду о несбывшихся обещаниях Голливуда. Проект запускался ещё в 2003 году, буксовал на месте больше десяти лет и наконец вышел в 2019-м — к восторгу фанатов и скепсису критиков. Финансовый итог оказался туманным: мировые 405 млн долларов при бюджете до 200 млн — цифры, которые трудно назвать победой.

Но в свежем интервью Empire Джеймс Кэмерон неожиданно подтвердил: продолжение будет. И не просто будет — он «поклялся на крови» Роберту Родригесу, что доведёт историю до следующей части. Такой формулировки Кэмерон себе обычно не позволяет.

Почему именно сейчас

Причина проста: график. «Аватар: Огонь и пепел» уже почти на финише постпродакшна, и после его премьеры в декабре у Кэмерона впервые за долгие годы намечается окно. Именно тогда он сможет переключиться на «Алиту».

А главное — теперь ему даже не придётся летать по миру, чтобы работать с Родригесом: их дома в Остине находятся всего в пяти километрах друг от друга. Сам Кэмерон признаёт, что такая близость позволит им «подойти к проекту серьёзно».

Родригес готов давно — и буквально стоит на пороге Железного города

Если продолжение когда-то и тормозило, так точно не из-за режиссёра. Родригес неоднократно говорил, что вернуться в этот мир мечтает. И у него всё для этого есть: на парковке его студии до сих пор стоят декорации Железного города, включая семь улиц с потолками высотой шесть метров. Он даже называл это «самой большой съёмочной площадкой в стране».

То есть «Алита 2» технически может стартовать хоть завтра — достаточно Кэмерона в кресле продюсера.

Почему продолжение так долго оставалось под вопросом

Кадр из фильма «Алита: Боевой ангел»

У фильма было слишком много «если»:

  • слияние Disney и Fox,
  • неопределённость с кассовыми сборами,
  • споры о верности манге Юкито Кисиро,
  • приоритеты Кэмерона, полностью занявшегося вселенной «Аватара».

Каждый из этих факторов по отдельности мог похоронить проект. Но фанаты были настойчивее. За шесть лет в сети выросло огромное комьюнити, требующее сиквел.

И, судя по всему, их энергия сработала.

Финальный вывод

Слова Кэмерона — не просто дружеское обещание. Это первый за многие годы чёткий и подтверждённый сигнал, что франшиза жива. И что у Алиты действительно будет шанс продолжить свой путь.

Если режиссёр не переключится на другие проекты вроде «Последнего поезда из Хиросимы», то анонс «Алиты 2» — вопрос времени. И, похоже, ждать этого момента осталось недолго.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из фильма «Алита: Боевой ангел»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Она просто содрала все с “Королевской битвы”»: упрек в плагиате в адрес Коллинз, автора «Голодных игр», взорвал интернет — прав ли Тарантино? «Она просто содрала все с “Королевской битвы”»: упрек в плагиате в адрес Коллинз, автора «Голодных игр», взорвал интернет — прав ли Тарантино? Читать дальше 1 декабря 2025
Когда мы думали, что «Форсаж» заглох — он включил нитро: Universal запускает сразу 3 сериала, которые обещают стать шедеврами Когда мы думали, что «Форсаж» заглох — он включил нитро: Universal запускает сразу 3 сериала, которые обещают стать шедеврами Читать дальше 1 декабря 2025
Шикарный дом, поездка в Париж для всей семьи: откуда миллионы у родителей Кевина из фильма «Один дома»? Шикарный дом, поездка в Париж для всей семьи: откуда миллионы у родителей Кевина из фильма «Один дома»? Читать дальше 1 декабря 2025
Стэйтем назвал два свои лучших фильма: знаменитые экшен-боевики в список даже не попали Стэйтем назвал два свои лучших фильма: знаменитые экшен-боевики в список даже не попали Читать дальше 1 декабря 2025
Эти 5 sci-fi картин сняли за сущие копейки, а они произвели эффект на миллионы долларов: и без спецэффектов стали классикой Эти 5 sci-fi картин сняли за сущие копейки, а они произвели эффект на миллионы долларов: и без спецэффектов стали классикой Читать дальше 30 ноября 2025
Почему 99% зрителей уверены, что второй части «Хищника: Планеты смерти» не избежать: сборы уже переплюнули 160 млн, а рейтинг на «томатах» 95% Почему 99% зрителей уверены, что второй части «Хищника: Планеты смерти» не избежать: сборы уже переплюнули 160 млн, а рейтинг на «томатах» 95% Читать дальше 30 ноября 2025
Прежде чем снять «Дюнкерк», Нолан вдохновлялся этими 4 фильмами: подсмотрел все — от атмосферы до сюжета Прежде чем снять «Дюнкерк», Нолан вдохновлялся этими 4 фильмами: подсмотрел все — от атмосферы до сюжета Читать дальше 30 ноября 2025
В ожидании 5 сезона «Ведьмака» зрители вспомнили про этот фильм с Фрейей Аллан: на Rotten Tomatoes получил крепкие 80% В ожидании 5 сезона «Ведьмака» зрители вспомнили про этот фильм с Фрейей Аллан: на Rotten Tomatoes получил крепкие 80% Читать дальше 30 ноября 2025
Т-1000 буквально просочился сквозь прутья решетки во втором «Терминаторе»: реально ли это с точки зрения физики? Т-1000 буквально просочился сквозь прутья решетки во втором «Терминаторе»: реально ли это с точки зрения физики? Читать дальше 30 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше